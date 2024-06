video suggerito

Giulia Stabile con espadrillas e bandana: il look per dare il via all’estate Giulia Stabile è tornata a Roma dopo aver passato lo scorso weekend al Primavera Sound: per i primi giorni d’estate sfoggia un look double denim con accessori glamour. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Stabile

Giulia Stabile è da poco tornata dal Primavera Sound. La ballerina ex Amici è volata a Barcellona per il Festival musicale più importante della stagione dove hanno suonato star del calibro di Lana Del Rey, Charlie XCX, i Phoenix e molti altri. Durante le giornate dell'evento ha sfoggiato una serie di outfit coloratissimi e dalle texture quasi caleidoscopiche. Dopo la conclusione del programma Amici 23, la ballerina si gode un po' di relax sfoggiando un look estivo.

Il look di Giulia Stabile

Per l'estate 2024 la ballerina sfoggia le sue "catalan vibes" come scrive nelle storie: la tendenza double denim, uno dei must di stagione, è interpretata abbinando una gonna di jeans con un giubbotto leggermente oversize. La gonna è il modello Fay a vita bassa del brand italiano The Attico con una quinta tasca. Il capo costa 590 euro. A dare, però, un tocco estivo all'intero mise è stata la scelta degli accessori.

Giulia Stabile con bandana ed espadrillas

La bandana bianca si abbina a un paio di espadrillas con la zeppa coloro cachi che rendono l'intero outfit quasi anni Novanta oltre a ricordarle le sue origini catalane. Come abbiamo visto già dall'estate scorsa, le star sostituiscono i cappellini da baseball con la bandana per proteggere i capelli dai raggi del sole sulla spiaggia. Un accessorio evergreen e super versatile. Stabile ha poi scelto un trucco davvero molto semplice: un po' di mascara sulle ciglia e una tinta labbra dark cherry, uno dei colori della passata stagione invernale. Al collo la giovane ballerina esibisce una collana con un maxi ciondolo a forma di croce. Uno stile super Y2k che si addice perfettamente a una ragazza così giovane e fresca.

La bandana di Giulia Stabile