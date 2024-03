Le Hollywood waves di Giulia Stabile: l’acconciatura da avere per essere delle dive moderne Giulia Stabile ha cambiato ancora una volta hair look. Ha puntato sulle Hollywood waves, delle onde retrò che che l’hanno trasformata in una vera e propria diva moderna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Sono passati anni da quando Giulia Stabile ha vinto Amici di Maria De Filippi durante la finalissima con Sangiovanni (che all'epoca era il suo fidanzato) ma, nonostante ciò, continua a essere sempre sulla cresta dell'onda. Dopo aver ricoperto i panni di conduttrice al posto di Belén a Tu Sì Que Vales, ora è tornata a essere tra le ballerine professioniste del talent show di Canale 5. Al di là delle apparizioni televisive, è molto attiva anche sui social ed è proprio lì che documenta tutti i suoi impegni professionali con la danza. Nelle ultime ore, però, li ha usati per rivelare il suo nuovo look all'insegna dello stile retrò: ecco come si è mostrata al termine di una sessione di trucco e parrucco.

Tutti gli hair look di Giulia Stabile

Siamo sempre stati abituati a vedere Giulia Stabile con i capelli lisci e con la frangia (o al massimo con delle lunghe code di cavallo), ma da qualche tempo a questa parte le cose sembrano essere cambiate. La ballerina ha voglia di rivoluzione ed è per questo che sta sperimentando le acconciature più svariate. Complice la creatività dell'hairstylist Luigi Gentile che da diversi mesi lavora con lei, ha aggiunto qualche piccolo tocco di novità alla sua immagine. Dopo la pettinatura "messy wet" dall'effetto spettinata e bagnato che l'ha trasformata in una sirena in carne e ossa, ora è arrivato il momento delle Hollywood waves. Cosa sono? Delle onde larghe e dallo stile retrò da portare sciolte e con la fila molto laterale.

Giulia Stabile con il look messy wet

Giulia Stabile con le onde retrò

Giulia in questa nuova versione ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere considerata una diva moderna. La ballerina non ha rinunciato neppure al look in pieno stile star hollywoodiana. Ha temporaneamente abbandonato le tute comode, gli shorts fascianti e i reggiseni sportivi, questa volta ha preferito puntare tutto sugli scintillii. Ha indossato un crop top con le spalline sottili ricoperto di paillettes nere, completando il tutto con uno dei must di stagione, la classica camicia bianca oversize portata sbottonata e scesa sulle spalle. Non sono mancati gli orecchini maxi e silver e il make-up dall'animo retrò realizzato da Silvia Magliocco con una linea di eye-liner molto evidente e marcata. In quante prenderanno ispirazione dal beauty look di Giulia Stabile per trasformarsi in vere e proprie dive d'altri tempi?

