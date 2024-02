Il nuovo look di Giulia Stabile: è il momento dei wet hair dall’effetto spettinato Dimenticate i capelli extra lisci di Giulia Stabile, nelle ultime ore ha cambiato drasticamente look: ecco le foto dei suoi nuovi messy wet hair. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Stabile è stata nominata spesso dai media nazionali nell'ultima settimana e il motivo è molto semplice: il suo ex fidanzato Sangiovanni ha parlato della storia d'amore ormai finita in Finiscimi, la canzone che ha portato sul palco di Sanremo 2024. La ballerina, però, non si è lasciata coinvolgere nel gossip e, oltre a mantenere totale riserbo sulla questione, ha continuato a tifare solo ed esclusivamente per l'amica Angelina Mango. Nelle ultime ore è tornata sui social e lo ha fatto con un look tutto nuovo che ha sorpreso non poco i fan: ecco l'acconciatura moderna e glamour che ha sfoggiato su Instagram.

Giulia Stabile cambia look

Da quando ha debuttato ad Amici nel 2021 a oggi Giulia Stabile è rimasta sempre fedele ai capelli lunghi e scuri. Fatta eccezione per qualche scalatura e una frangetta a tendina dall'animo sbarazzino, non ha mai messo in atto dei colpi di testa drastici. Sebbene le cose non siano cambiate, nelle ultime ore ha pensato bene di aggiungere un piccolo tocco di novità al suo hair look "tradizionale". Complice un servizio fotografico condiviso sui social al motto di "X di "Ti cancellerò la X tra un attimo", la ballerina ha postato degli scatti inediti in cui appare quasi irriconoscibile con dei wet hair super trendy.

Giulia Stabile con i wet hair

I messy wet hair di Giulia Stabile

A realizzare la pettinatura dall'effetto bagnato di Giulia Stabile è stata l'hairstylist Luigi Gentile, che su Instagram si è immortalata al fianco della ballerina accompagnando la foto alla didascalia: "Muse di noi stesse". L'hair look mosso e contemporaneo viene chiamato "Messy wet" ed è contraddistinto da delle onde leggermente spettinate e super naturali che a primo impatto sembrano essere "bagnate". La chioma è stata lasciata sciolta e la fila è centrale, anche se i ciuffi più corti sul davanti contornano il viso con eleganza. I wet hair riusciranno a diventare il must dell'inverno? A giudicare dal risultato finale super glamour, pare proprio di sì.

Leggi anche Giulia Stabile ci dà un taglio: il nuovo look con i capelli ondulati e la frangia sbarazzina