Giulia Stabile abbandona gli abiti da ballerina, ora indossa la giacca e la rosa al collo

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Stabile sta vivendo un momento davvero magico della sua carriera: dopo aver vinto Amici di Maria De Filippi nel 2021, ha cominciato a lavorare stabilmente in tv, ricoprendo sia i panni di presentatrice a Tu Sì Que Vales che quelli ballerina professionista nel talent che l'ha resa famosa. Finita al centro del gossip per la fine della relazione con Sangiovanni, ha sempre preferito mantenere totale riserbo sulla questione, stando così a debita distanza da ogni tipo di pettegolezzo. Oggi la sua agenda è ricca di impegni professionali, basti pensare al fatto che compare anche in alcuni spot promozionali, e sui social non esita a documentare i traguardi raggiunti: ecco come si è mostrata nelle ultime ore.

Il nuovo stile di Giulia Stabile

L'avevamo lasciata con degli adorabili capelli effetto bagnato (un vero e proprio must dell'inverno), oggi ritroviamo Giulia Stabile in una versione tutta nuova. Siamo sempre stati abituati a vederla sul palcoscenico di Amici tra tute, pantaloni morbidi, crop top o pantaloncini ciclista, ora però sembra aver detto temporaneamente addio agli abiti da ballerina. Per un'uscita serale post-prove in compagnia degli amici ha pensato bene di puntare tutto sull'eleganza e sulle tendenze di stagione. Ha rivelato il look scelto in un selfie allo specchio, scrivendo ironicamente nella didascalia: "Veloce veloce prima che entri qualcuno in bagno".

Il look elegante di Giulia Stabile

Giulia Stabile dice addio alle tute

Nel selfie postato su Instagram Giulia stabile ha indossato una giacca grigia dal taglio classico, un modello monopetto e leggermente oversize che ha tenuto abbottonato, lasciando appena intravedere il top scollato dai dettagli in pizzo che portava sotto. Per completare il tutto ha scelto una collana choker molto originale: un laccetto di tessuto dark arricchito da una rosa in tinta sul lato della gola. Ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati e ha esaltato la bocca con un rossetto color mattone molto marcato sul contorno delle labbra. Insomma, Giulia Stabile sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più glamour.