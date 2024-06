video suggerito

Giulia Stabile compie 22 anni: spegne le candeline con felpa oversize e capelli effetto bagnato Giulia Stabile compie oggi 22 anni e ha dato il via ai festeggiamenti allo scoccare della mezzanotte. In compagnia degli amici più cari ha spento le candeline ed espresso il desiderio, puntando tutto su un look dall'animo cozy.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Stabile sta vivendo un momento particolarmente felice della sua carriera professionale: dopo aver vinto Amici di Maria De Filippi nel 2021, è diventata un volto noto della tv e, oltre a essere tra le ballerine professioniste del talent di Canale 5, ha anche avuto un'esperienza nei panni di conduttrice durante la scorsa stagione di Tu Sì Que Vales. Certo, negli ultimi anni si è ritrovata anche ad affrontare la traumatica rottura dal fidanzato Sangiovanni, conosciuto proprio nella nota scuola di Cinecittà, ma al momento pare essersi lasciata il passato alle spalle. Oggi per lei è una giornata speciale: compie 22 anni e ha pensato bene di aspettare la mezzanotte in compagnia degli amici per spegnare le candeline.

Giulia Stabile in versione cozy per il compleanno

Oggi, 20 giugno 2024, Giulia Stabile compie 22 anni e sui social ha celebrato il traguardo condividendo le Stories di auguri dei suoi amici e alcune dolci scene del party improvvisato che l'ha vista protagonista allo scoccare della mezzanotte. Si trova su una terrazza all'aperto e davanti a lei ha una torta alla panna con tanto di candeline accese. Per lei niente abiti da sera, cristalli o look sofisticati: complice forse il fatto che aveva appena terminato le prove dei suoi prossimi spettacoli, è apparsa in versione comoda e casual con indosso una felpa nera oversize, un modello con maniche ampie e una stampa colorata sul petto.

I 22 anni di Giulia Stabile

I wet hair di Giulia Stabile per l'estate

A fare la differenza nel look di Giulia Stabile sono stati i capelli. Così come fatto qualche mese fa, anche per festeggiare il compleanno ha puntato tutto sui wet hair. Cosa sono? I capelli a effetto bagnato destinati a diventare il must dell'estate 2024 grazie al loro mood fresco e sbarazzino. La ballerina li ha tenuti legati in un mezzo raccolto, rivelando delle adorabili beach waves dall'effetto naturale che hanno aggiunto un ulteriore tocco trendy alla sua immagine. Non ha rinunciato alle collanine colorate al collo e al rossetto marcato color ciliegia, ormai due dei tratti distintivi del suo stile. A questo punto, dunque, non resta che aspettare le prossime Stories di Giulia per capire se continuerà a festeggiare i suoi 22 anni.

Giulia Stabile con i capelli effetto bagnato