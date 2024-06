video suggerito

Giulia Stabile al Primavera Sound: i colori sono assoluti protagonisti dei look da concerto La ballerina è volata al Primavera Sound, dove ha sfoggiato tre look coloratissimi.

A cura di Giusy Dente

Giulia Stabile

Trasferta spagnola per Giulia Stabile. La ballerina è volata a Barcellona per l'edizione 2024 del Primavera Sound, il festival nato nel 2001 e diventato nel corso degli anni un appuntamento fisso per gli appassionati di musica di tutt'Europa, attratti dal cartellone sempre ricco di concerti e artisti. Quest'anno nell'arco dei tre giorni si sono esibiti Lana Del Rey, Vampire Weekend, Pulp, Deftones, per fare solo alcuni nomi. La 21enne ha preso parte all'evento con look coloratissimi studiati per lei dallo stylist Luigi D'Elia, che ha tradotto in nuance vivaci e accessori vistosi la parte più allegra ed estroversa del suo carattere.

I look da concerto di Giulia Stabile

La ballerina è stata invitata al Primavera Sound e non si è fatta scappare questa grande possibilità di divertimento e buona musica. Per l'occasione, ha puntato su look coloratissimi. Su Instagram ha condiviso parte della sua avventura con fan e follower, mostrando anche alcuni scatti delle intense giornate spagnole. Tre, sono gli outfit proposti.

Uno è composto da maglia multicolor con minigonna denim che lascia in vista gli slip rosa fluo e parigine arcobaleno, il tutto reso ancora più vivace attraverso gli accessori: un choker e una collana con tanti ciondoli pendenti. Coloratissimo anche il secondo look composto da crop top bianco con stampa floreale, minigonna con orlo leggermente arricciato, anfibi, cappellino tempestato di strass e paillettes.

Il terzo outfit è un due pezzi firmato Diesel composto da top e minigonna coordinati su cui spicca l'inconfondibile logo del brand. Per rendere il tutto più accattivante ha aggiunto una collana e un paio di sgargianti occhiali da sole rosa con piccoli strass sulla montatura.