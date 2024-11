Giulia Stabile cambia look: in vista dell’inverno punta sulle micro treccine anni ’90

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Stabile è tra i volti della tv italiana più amati degli ultimi anni: è da quando ha vinto Amici di Maria De Filippi nel 2021 che è diventata famosa e da allora non ha più smesso di avere successo, anzi, ha anche debuttato come conduttrice, dando prova di grande talento. La scorsa settimana ha portato a termine l'esperienza a Tu Sì Que Vales (con tanto di lungo abito da sera) e ora sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi. Oltre a essere tra le danzatrici professioniste di Amici, segue anche Irama in tour (fa parte del corpo di ballo) ed è proprio sul palco dei live che ha sfoggiato un'acconciatura inedita: ecco il suo nuovo hair look.

Il nuovo hair look di Giulia Stabile

Da quando ha debuttato in tv a oggi, Giulia Stabile è sempre rimasta fedele al suo stile da chassica "ragazza della porta accanto" fatto di outfit sportivi, sneakers e make-up minimal (ma con rossetto marcato). In fatto di capelli, non ha mai osato con tagli e colori particolari, fin dagli esordi li porta lunghi e castani, spaziando tra pieghe extra lisce, beach waves e frange a tendina più o meno lunghe. Ora le cose sono cambiate: in vista dell'inverno ormai alle porta la ballerina ha fatto visita al parrucchiere di fiducia per aggiungere un dettaglio super originale al suo hair look. Di cosa si tratta? Di treccine in stile anni '90 realizzate su metà testa, si chiamano boxer braids, sono attaccate alla cute ma con i due ciuffi frontali lasciati "liberi" e intrecciati.

Giulia Stabile con le treccine

Giulia Stabile veste griffata

Sono ormai lontani i tempi in cui Giulia Stabile indossava solo leggings, tute e completi per ballare, ora veste griffata ogni volta che appare in pubblico. Dopo i mini dress fiammanti e i sandali gioiello di Tu Sì Que Vales, ora anche nel backstage dei concerti di Irama ha lasciato spazio al lusso. Oltre ad aver sponsorizzato la maxi t-shirt del merchandising del cantante, ha anche indossato un body di pizzo a effetto tattoo di Wolford e una maxi gonna di jeans con i tasconi cargo di Diesel. Non ha rinunciato al rossetto bordeaux molto marcato, ormai uno dei suoi marchi di fabbrica, e agli orecchini a cerchio lasciati in evidenza dall'acconciatura raccolta. Il cambio dell'hair look preannuncerà dei nuovi progetti professionali?