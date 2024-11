video suggerito

Quanto costano i sandali coi cristalli bordeaux di Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales Oggi va in onda la settima puntata di Tu Sì Que Vales e ancora una volta Giulia Stabile è tra le grandi protagoniste: ecco chi ha firmato il suo look con ruches e sandali gioiello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, sabato 2 novembre 2024, va in inda la settima puntata di Tu Sì Que Vales, il talent di Canale 5 che ormai da anni intrattiene il pubblico con le originali performance dei concorrenti in gara. Tra le grandi protagonisti delle ultime due edizioni c'è Giulia Stabile, l'ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi che ha debuttato nei panni di conduttrice al posto di Belén Rodriguez, dando prova di grande versatilità. Se fino a qualche tempo fa eravamo abituati a vederla solo in tute e completi comodi per ballare, ora ha cambiato radicalmente stile e ogni settimana dà spazio al glamour: ecco chi ha firmato il suo nuovo look dark con sandali gioiello.

Giulia Stabile coperta di ruches a Tu Sì Que Vales

Dopo lo slip dress multicolor e il mini abito rosso fuoco delle scorse puntate, ora Giulia Stabile è tornata al total black. Seguita dallo stylist Luigi D'Elia, per la settima puntata di Tu Sì Que Vales ha indossato un vestitino nero di Patou, un modello drappeggiato e fasciante con lo scollo a barca, le maniche lunghe e a palloncino e una gonna corta tempestata di ruches sugli orli. Gambe nude, make-up con focus sulle labbra e capelli sciolti leggermente ondulati: l'ex ballerina di Amici ha dato l'ennesima prova di essere un'icona fashion contemporanea capace di mixare glamour, freschezza ed eleganza.

Giulia Stabile in Patou

Chi ha firmato i sandali gioiello di Giulia Stabile

Ad aggiungere un ulteriore tocco glamour al look televisivo di Giulia Stabile sono state le scarpe. Ha lasciato nell'armadio gli stivali in pieno stile autunnale che aveva sfoggiato la scorsa settimana ed è tornata ai sandali, naturalmente con il vertiginoso tacco a spillo da vera e propria diva. Ha sfoggiato un nuovo iconico modello di René Caovilla con la spirale che fascia piede e caviglia, questa volta tempestata di scintillanti cristalli bordeaux. Per la precisione si tratta dei Margot sandals, il cui prezzo sugli e-commerce di moda di lusso è di 1.400 euro. Insomma, la conduttrice di Tu Sì Que Vales sembra avere la passione per le scarpe gioiello: in quante prenderanno ispirazione da lei per gli eleganti look autunnali?

Sandali Margot di René Caovilla