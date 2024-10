Giulia Stabile in rosso a Tu Sì Que Vales: nella terza puntata indossa i sandali serpente da mille euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, sabato 5 ottobre 2024, va in onda una nuova puntata di Tu Sì Que Vales, il talent show di Canale 5 che ormai da anni intrattiene il pubblico il sabato sera. Partito appena 3 settimane fa, il programma riserva sempre delle grandi sorprese ai fan, soprattutto perché dà spazio a degli artisti unici nel loro genere. A giudicarli ci sono i "veterani" Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, mentre alla conduzione sono stati riconfermati Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. L'ex ballerina di Amici, in particolare, ha preso il posto di Belén Rodriguez, dando prova di non solo un'icona fashion contemporanea ma anche un'impeccabile presentatrice. Cosa ha indossato per il terzo appuntamento col programma?

Chi ha firmato il mini dress rosso di Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales

Da quando è al timone di Tu Sì Que Vales, Giulia Stabile ha rivoluzionato il suo stile. Lasciati nell'armadio gli shorts elasticizzati, i pantaloni cargo e i crop top che indossa durante le performance di ballo, sul palco di Canale 5 dà spazio al glamour. Nelle settimane scorse l'avevamo vista spaziare tra abiti corti e sbarazzini in pieno stile primaverile e slip dress variopinti, mentre per la terza puntata ha deciso di "infiammare" l'atmosfera con un look total red.

Giulia Stabile in Aniye By

Ha indossato un vestito mini in raso stretch firmato Aniye By, un modello dalla silhouette morbida con la gonna a campana, la scollatura strapless che lascia le spalle scoperte e delle maniche lunghe e drappeggiate attaccate ad altezza seno. Il prezzo del capo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 270 euro ed è disponibile anche in nero.

Abito Aniye By

I sandali griffati di Giulia Stabile

Per completare il look da palcoscenico Giulia Stabile non ha rinunciato alle griffe, rendendo così ancora più sofisticata la sua scelta di stile. Niente sneakers o scarpe basse, ha indossato un paio di sandali argentati a effetto specchio, per la precisione i Cleo di René Caovilla, la loro particolarità? Non solo hanno un maxi tacco da 105 mm, sono contraddistinti anche da un cinturino "serpente" a spirale che fascia le caviglie. Sul sito del marchio vengono venduti a 1.000 euro, anche se il prezzo varia a seconda del colore e della variante scelta. Collanina silver che ha arricchito la scollatura, capelli sciolti e leggermente ondulati e make-up con rossetto bordeaux molto marcato: l'ex vincitrice di Amici sembra non avere rivali quando si parla di stile contemporaneo e di tendenza.

Sandali René Caovilla