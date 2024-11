Tu Sì Que Vales, Giulia Stabile in bordeaux per la semifinale: chi ha firmato l’abito a effetto pelle

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La nuova stagione di Tu Sì Que Vales è arrivata alle sue battute conclusive: oggi, sabato 9 novembre, su Canale 5 va in onda la semifinale, puntata che precederà l'attesissima diretta della settimana prossima in cui verrà decretato il vincitore. Al di là dei talentuosi concorrenti in gara che riescono sempre a sorprendere con le loro performance uniche, la vera protagonista del programma è Giulia Stabile. Diventata conduttrice dopo l'addio di Belén Rodriguez, ha dato prova di essere perfetta anche in questo ruolo. Il dettaglio di stile che non può passare inosservato? Ha detta addio alle tute e alle sneakers, ora sul palco punta tutto sul glamour: ecco chi ha firmato il mini dress di pelle che ha indossato questa sera al talent.

Giulia Stabile segue il trend del bordeaux per l'autunno

Giulia Stabile è ormai tra le regine del sabato sera televisivo: in ogni puntata di Tu Sì Que Vales riesce a distinguersi per simpatia e stile, dando prova di essere una talentuosa conduttrice. Seguita dal fidato stylist Luigi D'Elia, ha messo in atto una vera e propria rivoluzione fashion che l'ha trasformata in una icona contemporanea. L'ex vincitrice di Amici ha ormai detto addio agli abiti da danzatrice, ora sfoggia solo look super glamour che mixano originalità, freschezza e tendenze di stagione. Se nelle scorse settimane aveva puntato sull'intramontabile total black tra mini abiti con le ruches e tubini cut-out, per la semifinale ha pensato bene di lasciare spazio ai colori indossando la nuance simbolo dell'autunno, il bordeaux.

La semifinale di Tu Sì Que Vales

Quanto costa il mini dress drappeggiato di Giulia Stabile

Sul palco della semifinale di Tu Si Que Vales Giulia Stabile ha sfoggiato un mini dress a effetto pelle color vino rosso firmato The Andamane. Si tratta del modello Stella che sul sito ufficiale del brand viene venduto a 395 euro: è contraddistinto da una silhouette fasciante, ha lo scollo all'americana ma sulla schiena è completamente aperto, così da lasciare la pelle nuda, e ha un drappeggio sul lato della gonna che esalta ancora di più le forme. La sua particolarità? Sebbene sia in tessuto jersey, a primo impatto sembra essere total leather. Naturalmente Giulia non ha rinunciato ai tacchi alti e al rossetto marcato, ormai due tratti distintivi del suo stile. Nella finale della settimana prossima riuscirà ancora a sorprendere i fan?

Abito The Andamane