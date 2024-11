video suggerito

Giulia Stabile, la trasformazione a Tu Sì Que Vales: perché ha cambiato stile Giulia Stabile è stata ancora una volta la grande rivelazione della nuova stagione di Tu Sì Que Vales. In quanti hanno notato che sul palco ha cambiato drasticamente stile, dicendo addio ai suoi “vecchi” abiti da ballerina? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Stabile è tra i personaggi tv più amati del momento: diventata famosa grazie ad Amici di Maria De Filippi, talent che ha vinto nel 2021, col tempo è riuscita a evolversi, dando prova di essere non solo una talentuosa ballerina ma anche un'ottima presentatrice. Da due anni è al timone di Tu Sì Que Vales, il programma del sabato sera di Canale 5 in cui ha preso il posto di Belén Rodriguez, ed è proprio in questa nuova veste che è riuscita a mettere in atto una rivoluzione fashion all'insegna del glamour. Niente più tute oversize, capi sportivi e sneakers, Giulia è cresciuta e lascia spazio a mini dress griffati, tacchi a spillo e accessori super trendy.

Tutti i look di Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales

Già nella scorsa edizione di Tu Sì Que Vales, la prima da conduttrice, Giulia Stabile aveva detto addio agli abiti "da ballerina", mettendo in atto una rivoluzione di stile all'insegna del glamour. Quest'anno il cambiamento è diventato ancora più evidente, basta passare in rassegna tutti i suoi look da palcoscenico per rendersene conto. Nella puntata di debutto ha optato per un mini dress giallo dalla silhouette morbida firmato Ih Nom Uh Nit che sapeva ancora un po' d'estate, poi è passata a uno slip dress multicolor di Diesel, dando così prova di essere anche appassionata di griffe.

Giulia Stabile in Ih Nom Uh Nit

Un abitino rosso fiammante di Aniye By, un monospalla dark abbinato a dei sandali gioiello e un tubino arancione vitaminico di Just Cavalli: Giulia è riuscita ad alternare tinte accese e total black, il tutto senza mai rinunciare ai tacchi a spillo, dagli stivali con un tocco fluo ai sandali tempestati di cristalli bordeaux. Per la semifinale, invece, ha sorpreso tutti con un tocco audace: un mini dress bordeaux a effetto pelle,

Leggi anche Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales è dark con un tocco fluo: quanto costano gli stivali col tacco fucsia

Giulia Stabile in Aniye By

L'evoluzione di stile di Giulia Stabile

Come mai lo stile di Giulia è cambiato tanto negli anni? Innanzitutto è cresciuta: se ai tempi di Amici era poco più che maggiorenne, ora ha 22 anni e, complice anche il ruolo da conduttrice che ricopre a Tu Sì Que Vales, ha reso la sua immagine un tantino più "istituzionale" per dare il via a una nuova e importante fase della carriera.

Giulia Stabile in Roberto Cavalli

Certo, i suoi look continuano a essere sbarazzini, freschi e super trendy ma è chiaro che rispetto al passato c'è una radicale inversione di tendenza. Per quale motivo piace tanto ai giovanissimi? Sebbene indossi abiti e accessori di famosi brand fashion, mixa colori e dettagli super trendy, dando vita a dei look che possono essere tranquillamente replicati nella vita quotidiana.

Giulia Stabile in The Andadame

A questo punto, dunque, non resta che aspettare la finale del programma: Giulia punterà ancora sulle minigonne o sorprenderà tutti con un lungo abito da sera?

Giulia Stabile in Diesel