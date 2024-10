video suggerito

Chi ha firmato il tubino arancione di Giulia Stabile nella quinta puntata di Tu Sì Que Vales Ieri sera è andata in onda la quinta puntata di Tu Sì Que Vales e ancora una volta Giulia Stabile ha incantato tutti col suo look colorato e glamour. Questa volta ha puntato sull'arancione vitaminico: ecco chi ha firmato il tubino di raso sfoggiato sul palco.

A cura di Valeria Paglionico

Tu Sì Que Vales è il talent di Canale 5 che da anni intrattiene il pubblico il sabato sera e anche in questo autunno 2024 è tornato con una nuova edizione. Al motto di "Squadra vincente non si cambia", il dream team di conduttori delle scorse stagioni è stato riconfermato, dunque da un lato ci sono i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto, dall'altro i presentatori Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. Quest'ultima ha preso il posto di Belén per il secondo anno consecutivo, dando prova di non essere solo una ballerina super talentuosa ma anche un'ottima presentatrice. Chi ha firmato il tubino arancione che ha indossato nella quinta puntata?

Giulia Stabile in arancione, il colore simbolo dell'autunno

Giulia Stabile è l'indiscussa icona fashion di Tu Sì Que Vales, sul cui palco ogni settimana riesce a incantare tutti col suo stile trendy, fresco e colorato. Seguita dallo stylist Luigi D’Elia, nelle scorse puntate aveva spaziato tra mini abiti di seta pastello, slip dress variopinti e look dark dai dettagli gioiello, mentre per il quinto appuntamento col programma ha deciso di puntare tutto sul colore simbolo dell'autunno, l'arancione. Complice il fatto che si trattava di una versione particolarmente vitaminica della nuance, Martin Catrogiovanni nel backstage ha preso ironicamente in giro la ballerina dicendole che somigliava a una bottiglia di aranciata.

Giulia Stabile in arancione a Tu Sì Que Vales

Il look vitaminico di Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales

Per la quinta puntata di Tu Sì Que Vales Giulia Stabile si è affidata al brand Just Cavalli, sfoggiando un tubino fasciante in raso arancio. Si tratta di un modello corto e aderente, con coppe preformate, schiena scoperta e fibbie di metallo gold sulle spalline sottili, il suo prezzo?

Giulia Stabile in Just Cavalli

Sugli e-commerce di moda viene venduto a 489 euro (anche se, trattandosi di un abito di una collezione passata, lo si trova facilmente scontato). A completare il tutto non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali nude di Santoni. Collanine d'oro, rossetto bordeaux marcato e capelli leggermente ondulati: l'ex vincitrice di Amici riesce sempre a sorprendere con i suoi look glamour e moderni.

Abito Just Cavalli