Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales è dark con un tocco fluo: quanto costano gli stivali col tacco fucsia Oggi va in onda la sesta puntata di Tu Sì Que Vales e ancora una volta Giulia Stabile si è riconfermata icona fashion: ecco cosa ha indossato sul palco del talent di Canale 5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo di Tu Sì Que Vales, il talent di Canale 5 che da anni intrattiene il pubblico del sabato sera. Al timone del programma è stato riconfermato il "dream team" dello scorso anno, da Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare a Luciana Littizzetto, giudice d'eccezione insieme a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. La vera rivelazione, però, è ancora una volta Giulia Stabile che, ad anni di distanza dalla vittoria di Amici, sta dando ancora una volta prova di essere perfetta anche nei panni di conduttrice (dal 2023 ha infatti preso il posto di Belén Rodriguez). Cosa ha indossato per la sesta puntata?

Il look total black di Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales

Oggi, sabato 26 ottobre 2024, va in onda la sesta puntata di Tu Sì Que Vales e, al di là dei talenti in gara, ad attirare tutti i riflettori su di sé è Giulia Stabile. Per lei niente più tute e abiti oversize in pieno stile ballerina, al timone del programma sta lasciando trionfare il glamour tra slip dress multicolor, mini abiti rosso fuoco e tinte super vitaminiche dal mood autunnale. Questa sera, però, ha deciso di abbandonare le nuance accese per puntare su un insolito look dark. Seguita dallo stylist Luigi D'Elia, ha indossato un vestitino corto e aderente total black di Ih Nom uh Nit, un modello con le maniche lunghe, un maxi cut-out sul lato del décolleté e la gonna corta e a portafoglio arricchita da un nastro sul fianco che crea un effetto "mini strascico".

Giulia Stabile in Ih Nom uh Nit

Gli stivali neri e fucsia di Giulia Stabile

Giulia Stabile non ha osato con i colori neppure con gli accessori: fatta eccezione per qualche dettaglio scintillante "nascosto" nei gioielli, è rimasta fedele al total black anche con le calzature. Ha completato l'outfit con un paio di stivali di pelle dark di 3Juin, la loro particolarità? Hanno un tacco-zeppa rivestito arricchito da un sopratacco fucsia fluo. Il loro prezzo sul sito ufficiale del brand è di 640 euro e sono perfetti per mixare eleganza e originalità senza osare troppo. Capelli sciolti e ondulati, manicure nude e rossetto bordeaux marcato: l'ex vincitrice di Amici si è riconfermata un'icona di stile sbarazzina e contemporanea.

Stivali 3Juin