Giulia Stabile cambia stile a Tu Sì Que Vales: quarta puntata in total black ma coi sandali gioiello Giulia Stabile è tra le grandi protagoniste di Tu Sì Que Vales, sul cui palco ogni settimana incanta il pubblico con dei look super fashion: ecco cosa ha indossato per la quarta puntata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Stabile è tra le grandi protagoniste della nuova edizione di Tu Sì Que Vales, il talent di Canale 5 che va in onda ogni sabato sera in cui da due anni ha preso il posto di Belén Rodriguez. Diventata famosa per aver vinto Amici di Maria De Filippi nel 2021, ora è una star della tv e ha dato prova di essere non solo una grande ballerina a anche una talentuosa conduttrice. Sul palco, inoltre, da spazio allo stile glamour e di tendenza: ha detto addio alle tute da danzatrice e punta sempre più spesso su abiti da sera e mini dress fashion. Per la quarta puntata del programma, ad esempio, ha cambiato stile: ecco il suo nuovo look dark ma dai dettagli scintillanti.

Il nuovo stile dark di Giulia Stabile

Da quando è partita la nuova stagione di Tu Sì Que Vales Giulia Stabile è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha debuttato con un mini dress di seta giallo dal mood primaverile, ha poi continuato con uno slip dress multicolor e infine ha infiammato il palco con un vestitino rosso: ora ha cambiato registro e ha scelto un insolito look dark. Per la quarta puntata la ballerina ha lasciato nell'armadio i colori accesi e vitaminici, preferendo l'eleganza senza tempo del nero. Ha indossato un tubino corto e aderente, un semplice modello con la scollatura monospalla che le ha fasciato la silhouette.

Giulia Stabile nella quarta puntata di Tu Sì Que Vales

Giulia Stabile con i sandali di cristalli

Ad aggiungere un tocco luminoso al look total black sono state le scarpe. Giulia ha detto addio alle sneakers che ha sempre usato durante le esibizioni di danza, da quando è diventata conduttrice indossa solo vertiginosi tacchi a spillo. Questa volta ha abbinato l'abito nero a un paio di sandali gioiello, per la precisione un modello col tacco tempestato di scintillanti cristalli sui laccetti che fasciano il piede. Non ha rinunciato al rossetto bordeaux molto marcato, ormai tratto distintivo della sua immagine, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e ondulati. Non è forse super fashion anche in questa versione dark?

Giulia Stabile con i sandali gioiello