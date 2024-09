video suggerito

Chi ha firmato lo slip dress di Giulia Stabile nella seconda puntata di Tu Sì Que Vales Giulia Stabile è ancora una volta tra i conduttori di Tu Sì Que Vales, sul cui palco sfoggia sempre dei look glamour e griffati. Chi ha firmato e quanto costa lo slip dress scelto per la seconda puntata?

A cura di Valeria Paglionico

È partita la scorsa settimana la nuova stagione di Tu Sì Que Vales, il talent show di Canale 5 che ormai da anni intrattiene gli spettatori il sabato sera con delle performance uniche e spettacolari. Al motto di "squadra vincente non si cambia", al timone del programma sono stati riconfermati gli stessi conduttori del 2023, prima tra tutte Giulia Stabile, tornata a ricoprire i panni della presentatrice al posto dell'ex collega Belén Rodriguez. Sul palco ha detto addio agli abiti comodi e casual che ha sempre indossato per ballare, ora dà spazio a vestiti da sera e completi griffati. Se per la prima puntata del talent aveva scelto un modello di seta mini, per il secondo appuntamento del 28 settembre 2024 ha preferito uno slip dress multicolor e scintillante.

Chi ha firmato il look colorato di Giulia Stabile

Sono lontani i tempi in cui Giulia Stabile era tra i concorrenti di Amici: ora, ad anni di distanza dalla vittoria del talent, non solo continua a inseguire la passione per la danza ma ha anche debuttato come conduttrice, dando prova di grande versatilità e talento. È stata riconfermata al timone di Tu Sì Que Vales e ogni settimana appare sul palco al fianco di Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Gerry Scotti, Sabrina Ferilli. Cosa ha indossato per la seconda puntata del programma? Ha ormai detto addio alle tute e ai pantaloni cargo perfetti per ballare, adesso è una vera e propria diva che veste griffata a ogni apparizione televisiva. Per essere precisi, in questa occasione ha puntato sull'originalità e sul glamour di Diesel.

Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales

Quanto costa lo slip dress di Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales

Nella seconda puntata di Tu Sì Que Vales Giulia Stabile ha seguito il trend degli slip dress con un lungo abito multicolor e scintillante di Diesel. Si tratta del modello D-Amour in maglia elasticizzata che fascia la silhouette, ha le spalline sottili, la gonna alla caviglia e delle originali cuciture a effetto rovesciato, la sua particolarità? È decorato all-over con il motivo astratto "Rain Camo" sui toni dell'oro e del verde ed è interamente ricoperto di micro cristalli trasparenti che ricordano delle gocce d'acqua. Qual è il prezzo del vestito? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 395 euro. Giulia non ha rinunciato ai tacchi alti e al rossetto bordeaux, da anni tratto distintivo del suo stile, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati.

Abito Diesel