Giulia Stabile, il look della finale di Tu si que vales: chi ha firmato e quanto costa l'abito color nude Si conclude l'edizione 2024 di Tu si que vales, sul palco Giulia Stabile mostra la sua trasformazione di stile indossando un lungo abito nude da sera. Ecco tutti i dettagli del look, chi ha firmato il vestito e quanto costa.

Ieri sera è andata in onda la puntata finale di Tu si que vales, che ha decretato la vittoria dell'artista di ombre cinesi Matteo Fraziano. Sul palco della sesta edizione del talent show del sabato sera i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, a condurre Giulia Stabile e Martín Castrogiovanni, orfani di Alessio Sakara, assente per una competizione sportiva che lo ha tenuto lontano dal palco della finale.

Il look di Giulia Stabile per la finale di Tu si que vales

Il look per la finale di Tu si que vales

Per l'ultima puntata dell'edizione 2024 di Tu si que vales Giulia Stabile è apparsa con un lungo abito da sera monospalla color nude, esibendo uno stile molto diverso rispetto a quello del passato. In molti ancora pensano a lei come la ballerina sorridente, allegra e sopra le righe di Amici, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi. In realtà, se parliamo di stile, Giulia Stabile oggi è molto diversa dal 2021, anno in cui era una dei talenti della scuola di danza e canto più amata d'Italia, lo dimostra la trasformazione che il pubblico ha visto nell'ultima edizione di Tu si que vales. Una trasformazione quella di Giulia, arrivata alla conduzione dello show prima time di Mediaset, avvenuta a suon di abiti da sera, tacchi a spillo, fantasie originali e colori accesi contrapposti a nuance scure.

L'abito di Giulia Stabile per la finale

Giulia Stabile da ballerina a conduttrice, la trasformazione di stile

Il percorso di stile è iniziato sul palco della prima puntata di Tu si que vales, dove Giulia è salita con un mini abito dal sapore bon ton, in toni pastello, arriva poi il primo cambio radicale quando indossa uno slipdress Diesel dalla fantasia vistosa e lucente. Ci sono poi stati il mini abito arancio con maxi scollatura e corsetto e quello rosso che lasciava le spalle scoperte. Tanto colore e forme mini dunque, Giulia però non rinuncia all'eleganza del nero e in diverse puntate di Tu si que vales sceglie abiti scuri illuminati da sandali gioiello o modelli burgundy in tessuto a effetto pelle con drappeggi.

Giulia Stabile con la famiglia sul palco della finale

Quanto costa l'abito di Giulia Stabile

Per la finale di sabato 16 novembre, sul palco di Tu si que vales Stabile appare indossando un abito lungo monospalla in tonalità beige nude, con maxi fibbia dorata su una spalla e collo alto che finisce con lunga stola posteriore. Il modello è firmato dal brand Defaiance e costa sul sito del marchio 960 euro. Per completare il look la conduttrice sceglie orecchini dorati a cerchio e copre le mani con mini anelli gold creando un effetto layering. I capelli sono sciolti, con ciuffo laterale e morbide onde, il make up neutro con focus sulle labbra, con rossetto matte marrone sfumato e ciglia lunghissime.

Abito Defaiance

Il mood generale è senza dubbio differente rispetto al passato, si sente il bisogno di Giulia Stabile di volersi distaccare dall'immagine young che ha accompagnato il suo personaggio fin ora. E' chiaro anche il desiderio di voler sposare uno stile più elegante e formale, adatto al nuovo ruolo di conduttrice sul palco di una prima serata. Il risultato finale appare poco a fuoco, elegante sì ma non ricercato, manca soprattutto quel guizzo di originalità e stravaganza che tanto piaceva al pubblico della ballerina.

Giulia Stabile sul palco della finale di Tu si que vales