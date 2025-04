video suggerito

Ragazzo di 19 anni accoltella e uccide il padre: “Intervenuto per difendere la madre” I Carabinieri di Trento sono intervenuti nella notte in un appartamento di Mezzolombardo, in provincia di Trento, dove un uomo, un 46enne di origini bosniache, è stato accoltellato a morte dal figlio di 19 anni. Il ragazzo sarebbe intervenuto per difendere la madre che stava subendo un’aggressione. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Eleonora Panseri

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Carabinieri di Trento sono intervenuti nella notte in un appartamento di Mezzolombardo, in provincia di Trento, dove un uomo, un 46enne di origini bosniache, è stato accoltellato mortalmente dal figlio di 19 anni.

A quanto si apprende, il 19enne sarebbe intervenuto per difendere la madre che stava subendo un'aggressione da parte del marito. All'arrivo presso l'abitazione della pattuglia della Sezione radiomobile di Trento c'erano, il corpo senza vita del 46enne e il figlio che è rimasto sul posto senza allontanarsi.

Il ragazzo è stato arrestato in flagranza ed è accusato del reato di omicidio. Al momento sono in corso accertamenti a cura del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, coordinati dal pubblico ministero di Trento, per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento e meglio delineare il contesto in cui è avvenuto il delitto.

Stando a quanto appreso da Fanpage.it da fonti investigative, la situazione di violenza interna al nucleo familiare non era nota e in questa fase delle indagini non risulterebbero episodi pregressi. Anche se, come già detto, i militari dell'Arma stanno lavorando per fare piena luce sui fatti.

In aggiornamento.