Sinner incontra Giorgia Meloni, che lo esalta: "Questa è l'Italia che ci piace, grazie Jannik" Jannik Sinner di ritorno da Melbourne ha incontrato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Sinner è stato celebrato dalla Premier: "Grazie per l'esempio che ci hai dato".

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner è tornato in Italia, il volo che lo ha portato da Melbourne a Roma è atterrato a metà giornata di martedì. Nella Capitale Sinner ci resterà per tre giorni e letteralmente non avrà un minuto libero. Diversi impegni istituzionali per il vincitore degli Australian Open, che prima di incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Palazzo Chigi dove è stato ricevuto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A Fiumicino è arrivato prima delle 13, un'auto lo ha prelevato alla scaletta dell'aereo e lo ha accompagno in un albergo. Poi, dal centro di Roma Sinner è arrivato a Palazzo Chigi, in compagnia del Ministro per lo Sport Andrea Abodi e il numero uno del tennis italiano Angelo Binaghi. Jannik lì ha avuto modo di incontrare la Premier Meloni, che al termine di questa chiacchierata privata, durata circa mezz'ora, si è presentata davanti a telecamere dei giornalisti e flash dei fotografi per celebrare l'evento, naturalmente con al fianco il campione italiano.

Sorrisi a trentadue denti, abbracci, complimenti e strette di mano. Il trofeo degli Australian Open era ben in vista, su uno schermo è stato anche riproposto il matchpoint dellafinale con Medvedev. Dal video postato sul profilo Twitter di Giorgia Meloni si sente la Premier dire: "Ora ti voglio fare vedere una cosa…in quel momento noi tutti eravamo così…immobili".

Il video va avanti, si vede il matchpoint e l'esultanza di Sinner che si stende per terra. Jannik non rivede quei momenti, si rivolge alla Presidente e le dice: "Sicuramente è più bello viverlo in quel momento". E c'è da credergli. A corredo del video è stato postato questo messaggio: "L’Italia che ci piace: capace di credere in sé stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere. Grazie per l’esempio che hai dato, Jannik, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e all’Italia tutta".

Il programma di Sinner è molto intenso, nella giornata di mercoledì 31 gennaio terrà una conferenza stampa al fianco del presidente della FITP Binaghi e farà uno shooting fotografico, pare al Colosseo. Mentre giovedì sarà con la squadra che ha vinto la Coppa Davis dal Presidente Mattarella al Quirinale. Poi dovrà decidere se andare o meno al Festival di Sanremo, dove Amadeus lo sta corteggiando in modo spietato da tempo.