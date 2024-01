Sinner oggi da Meloni e giovedì al Quirinale, poi forse Sanremo: il rientro dopo gli Australian Open Al ritorno da Melbourne, Sinner trascorrerà tre giorni a Roma. Lì vedrà anche il Presidente della Repubblica Mattarella e quello del Consiglio Meloni. Resta viva l’ipotesi Sanremo. Il ritorno alle gare dovrebbe arrivare a Rotterdam. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Oneri e onori. Chissà quante volte avrà sentito queste parole abbinate insieme nelle ultime ore Jannik Sinner che dopo aver vinto gli Australian Open ha un programma intensissimo, che però non riguarda strettamente la sua attività tennistica. Da tempo si parla di una partecipazione da ospite a Sanremo. Di sicuro non giocherà il torneo di Marsiglia. Ma l'azzurro avrà anche diversi impegni istituzionali e al ritorno da Melbourne incontrerà la Premier Giorgia Meloni, mentre nei prossimi giorni vedrà il Presidente della Repubblica Mattarella.

Sinner è già nella leggenda del tennis. Il successo degli Australian Open lo mette davanti a tutti nella Race (la classifica che somma solo i risultati dell'anno solare) e gli dà speranze reali anche nella classifica ufficiale, l'obiettivo principale ora è l'ingresso nella top 3, poi ci sarà l'assalto alla prima posizione di Novak Djokovic.

Jannik dopo aver vinto è rimasto un giorno in Australia, il rituale del torneo lo prevede, con corredo di foto eleganti sui prati di Melbourne, poi è partito alla volta di Roma, dove sbarcherà nel primo pomeriggio di martedì 30 gennaio. Sinner ha un programma già molto fitto. Il primo incontro ufficiale lo avrà, a metà pomeriggio, con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I due si troveranno faccia a faccia a Palazzo Chigi. Dovrebbe essere un incontro privato, almeno ufficialmente.

Sinner rimarrà nella Capitale qualche giorno, forse troverà anche il tempo di allenarsi un po', ma di sicuro mercoledì 31 gennaio avrà un incontro con la stampa e successivamente dovrebbe effettuare uno shooting fotografico. Il giorno seguente, giovedì 1 febbraio, Jannik avrà un altro incontro istituzionale, di livello ancora superiore.

Perché il numero 4 ATP con tutta la squadra che ha vinto la Coppa Davis (con lui Musetti, Arnaldi, Sonego e Bolelli) sarà al Quirinale. Il Presidente Mattarella aveva già invitato la squadra a dicembre, ma non si era trovato un accordo. Ora si potrà celebrare anche il successo degli Australian Open.

Dopo di che Sinner dovrà decidere cosa fare. A Marsiglia non giocherà, poco male, è un torneo 250. Ma dovrà decidere se andare o meno a Sanremo. Amadeus, presentatore e direttore artistico del Festival, lo aveva già invitato tempo fa. Lui ha declinato, ed ha anche motivato. Ma è arrivato un ulteriore invito di Amadeus che lo vorrebbe in una delle prime serate. Presto si scioglierà il nodo.

Poi con ogni probabilità il tennista italiano sarà in campo nel torneo ATP 500 di Rotterdam (in programma dal 12 al 18 febbraio), l'anno scorso arrivò in finale, che perse da Medvedev. Sinner poi si fermerà sicuramente per un paio di settimane e si farà tornare pronto per gli importantissimi tornei 1000 di Indian Wells e Miami.