Kristen Stewart segue il trend no pants: l'attrice in culotte per le strade di New York L'attrice è stata immortalata mentre passeggia per la Grande Mela. Sceglie la tendenza del momento quella di sfoggiare degli slip come se fossero dei pantaloncini.

A cura di Annachiara Gaggino

Kristen Stwart

Anche Kristen Stewart cede alla tendenza del momento, quella di indossare culotte a guisa di pantaloni. L'attrice ha sfoggiato un look color crema per la promozione del suo ultimo film. L'ex Bella di Twilight è la protagonista di Love Lies Bleeding dove interpreta la titolare di una palestra innamorata di una body builder con cui metterà in scena una rapina. A differenza del suo abbigliamento sul set, che prevedeva capi comodi e dal fit over Kristen Stweart ora sfoggia oufit eleganti e sensuali. Dopo aver percorso il red carpet della prima con un body nero che lasciava la schiena scoperta in pieno stile Bianca Censori, abbinato a un paio di vertiginosi tacchi a spillo, è stata fotografata tra le strade di New York con un completo composto da giacca e culotte.

Kristen Stewart

Il look di Kristen Stweart

L'attrice ha abbinato a una camicia crema un paio di culotte di lana a treccia dai bordi bordeaux firmate Brunello Cucinelli, sotto cui si notavano le calze in nylon firmate Wolford color carne, lo stesso brand che aveva scelto per il tappeto rosso, mentre dalla blusa si intravedeva un reggiseno di Victoria's Secret. A completare l'outfit una borsa a mano di Chanel, modello Vanity in pelle verniciata da quasi 5mila euro. Due paia di scarpe per Kristen Stweart che scende dai tacchi a spillo LeSilla bordeaux da 589 euro, per passeggiare nella Grande Mela con un paio di mocassini Santoni modello Andrea da 650 euro.

Kristen Stewart

Il trend no pants spopola

Da quando Miuccia Prada ha svelato la collazione Autunno/Inverno 2023-24 di Miu Miu che vedeva le culotte portate sopra i collant protagoniste del défilé, la tendenza ha iniziato a spopolare. Emma Corin, tra le modelle dello show, è stata una delle prime a sfoggiare questi look anche agli eventi, seguita a ruota da molte altre star. Una moda che è arrivata anche sul palco del Festival di Sanremo, dove Annalisa si è esibita con look Dolce&Gabbana caratterizzati da reggicalze a vista su culotte.