Kristen Stewart cambia look e rilancia il mullet: il taglio anni ’80 non smette di fare tendenza Kristen Stewart è la presidente della giuria internazionale del Festival di Berlino e, per l’occasione, ha scelto un look sbarazzino con i capelli spettinati.

A cura di Beatrice Manca

La stagione cinematografica più attesa dell'anno è iniziata: in attesa della notte degli Oscar, a Berlino si è aperto il 73esimo Festival del cinema. La giuria quest'anno ha una presidente d'eccezione, l'attrice Kristen Stewart. Per l'apertura della kermesse la star di Spencer ha sfoggiato un nuovo look con capelli scuri spettinati: il suo mullet anni Ottanta diventerà la mania dell'estate 2023?

Il look di Kristen Stewart

Per l'apertura del Festival di Berlino la presidente di giuria Kristen Stewart ha sfoggiato un coloratissimo tailleur pantalone in tweed firmato Chanel con un pattern che gioca sui colori caldi, dall'arancione al rosso, fino al nero. La particolarità? La giacca abbottonata a pelle, senza nulla sotto, un tocco di sensualità sbarazzina e sofisticata. Per completare il look, curato dalla stylist Tara Swennen, l'attrice ha indossato un paio di scarpe con la zeppa bianco ottico.

Kristen Stewart in Chanel

Kristen Stewart sfoggia il mullet

A colpire i fan però è stato soprattutto il taglio di capelli: da qualche mese l'attrice ha sfoggiato una chioma castano scuro e ha riportato in auge il mullet, il taglio anni Ottanta corto su fronte e tempie e con una ‘coda' più lunga sul collo. Pochissimo make up e gioielli ridotti al minimo: il look sbarazzino di Kristen Stewart è l'apice dello stile rock e rilassato che da sempre la caratterizza. Il look Eighties ha avuto un grande revival tra le star, ma riuscirà a conquistare le scettiche diventando la tendenza dell'estate?

