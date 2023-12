Deva Cassel, cambio radicale di look: irriconoscibile con i capelli biondi Deva Cassel sfoggia un nuovo hair look in diversi scatti postati su Instagram: ecco il biondo platino scelto dalla modella.

Deva Cassel | Foto Alex Joseph

Deva Cassel è una degli astri nascenti dello star system italiano. La giovane modella ha da poco intrapreso anche la carriera di attrice debuttando in La Bella Estate. La 19enne, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ci ha abituato anche a repentini cambi di look, dimostrando di saper giocare tra gli stili e le tendenze. Pochi giorni fa ha mostrato il suo nuovo hair look in un post su Instagram.

Deva Cassel | Foto Alex Joseph

L'hairstyle biondo di Deva Cassel

Deva Cassel gioca con i colori nell'ultimo post sul suo profilo Instagram. Negli scatti firmati da Axel Joseph, la modella ha sfoggiato dei lunghi capelli biondo platino, mentre veste i panni di una fantomatica "atomic city girl". Con le sembianze di un personaggio dei fumetti manga, Deva Cassel è la protagonista di una distopia contemporanea. Ad esaltare i lunghi capelli biondi, la giovane indossa un iconico abito total black cut out di Roberto Cavalli con spacco profondissimo sul décolleté.

Deva Cassel| Foto Alex Joseph

Per l'occasione ha detto addio ai suoi capelli corvini per abbracciare un hairstyle biondo con tanto di frangetta. Negli scatti, Cassel è immortalata anche con un'acconciatura quasi da cartone animato: due lunghe trecce bionde scendono dai capelli pettinati con un maxi chignon laterale. Giocando sempre con i toni pastello, in questo scatto Deva Cassel sfoggia un maxi cappotto verde mente di Gai Mattiolo. Tutti gli outfit scelti per il servizio fotografico sono vintage, evocando atmosfere lontane.

Foto Alex Joseph

Come si evince scorrendo le immagini, l'hairstyle biondo non è altro che una parrucca, visto che Deva Cassel sfoggia anche un taglio corto blu elettrico con frangia a tendina. Un colore che in poche penseremmo di provare ma che la modella porta con grandissima eleganza.

I capelli blu di Deva Cassel | Foto Alex Joseph