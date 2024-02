Deva Cassel e Monica Bellucci, sfida di stile a Parigi: la figlia ruba la scena con jeans e capelli ricci Madre e figlia sono ospiti fisse alle sfilate parigine: Deva Cassel era allo show di Dior, Monica Bellucci alla sfilata di Saint Laurent. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Deva Cassel da Dior, Monica Bellucci da Saint Laurent

Archiviata la Settimana della Moda milanese, ora influencer, celebrity e fashion addicted si stanno spostando verso la capitale francese, dove è in corso la Paris Fashion Week. L'evento animerà la città di sfilate e presentazioni fino al 5 marzo: un totale di 109 appuntamenti in calendario. Dior e Saint Laurent hanno portato in passerella nella seconda giornata della kermesse le collezioni Autunno/Inverno 2024-25 e per l'occasione sono arrivate star da ogni parte del mondo. Non potevano mancare due presenze fisse, alle sfilate e agli eventi glamour del fashion system: Monica Bellucci e sua figlia Deva Cassel.

Deva Cassel ospite di Dior

Deva Cassel è stata pochi giorni fa alla Milano Fashion Week: ha sfilato in passerella per Alberta Ferretti. Ormai la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel è una delle modelle più richieste e amate, ha conquistato sin da piccola l'attenzione del fashion system e di recente ha affiancato a questo lavoro anche quello di attrice. La Paris Fashion Week è un appuntamento imperdibile per lei e Dior è una Maison a cui è particolarmente affezionata. Da anni è ospite della Casa di Moda, nelle occasioni importanti, l'ultima volta a gennaio per la presentazione della Haute Couture. Come due mesi fa, ha puntato su un hair look che sceglie di rado: folta e voluminosa chioma riccia. Look sofisticato per lei, ma come sempre pulito e senza eccessi: camicia che lascia la spalla nuda, jeans scuri a gamba larga, soprabito nero, sandali col tacco alto. Infine ha aggiunto l'inconfondibile ed iconica Lady Dior, borsa che costa oltre 4000 euro.

Monica Bellucci alla sfilata di Saint Laurent

Da sempre icona di eleganza e classe, Monica Bellucci non si è smentita neppure stavolta. Anche lei, come la figlia, non poteva mancare alla Paris Fashion Week, dove però è stata ospite di un'altra sfilata, quella di Saint Laurent, un brand di cui indossa spesso le creazioni, soprattutto nei momenti importanti. Proprio a gennaio scorso ha sfilato sul red carpet degli Emmy Awards assieme al compagno Tim Burton con un completo della Maison. L'attrice ha puntato sull'intramontabile total black: jumpsuit strapless con cintura in vita, trench in vinile con pochette coordinata, occhiali da sole scuri.

Leggi anche Carla Bruni, tuta worker e guanti di pelle per il ritorno alle sfilate di Parigi