Deva Cassel irriconoscibile: stravolge il look col pixie cut spettinato Deva Cassel sfoggia un pixie cut super dark sulla copertina del magazine Gen V: un cambio radicale per la modella figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel.

A cura di Arianna Colzi

Deva Cassel

Campagne pubblicitarie, servizi e il debutto con il suo film La bella estate: a soli 19 anni, Deva Cassel, primogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha già raggiunto tantissimi traguardi professionali. Dopo aver calcato le passerelle delle sfilate di Parigi, dove è nata e cresciuta, la giovane compare sulla copertina della rivista Gen V con un nuovo hair look corto da vera Gen Z.

Deva Cassel in Dior | Foto Richard Burbridge

Deva Cassel posa in copertina con un pixie cut

È una Deva Cassel in versione dark quella che compare nel servizio di copertina del teen magazine della rivista V. La modella sfoggia un pixie cut con capelli spettinati e un make up super punk con matita nera sbavata. Nello stesso shooting, la primogenita di Bellucci e Cassel sfoggia un altro taglio corto androgino super trendy. I capelli hanno un effetto "impomatato" quasi come quelle dei divi di Hollywood anni '60, da Marlon Brando a Cary Grant: un hair look genderless che rispecchia il focus dello shooting, durante il quale la 19enne racconta i suoi "alter ego".

Deva Cassel in Givenchy | Foto Richard Burbridge

Tra uno scatto e l'altro, la maggiore delle due sorelle Cassel abbandona la parrucca corta per racchiudere i suoi lunghi capelli in una treccia, esibendo una somiglianza davvero notevole con mamma Monica Bellucci.

Deva Cassel in Jaquemus | Foto Richard Burbridge

I look di Deva Cassel

Tra gli abiti scelti per questo shooting, non mancano capi d'abbigliamento davvero di tendenza come il completo rosso di Jacquemus o la giacca denim firmata Givenchy. Tra gli outfit più inaspettati indossati da Deva Cassel troviamo anche una t-shirt di Mickey Mouse firmata Maison Margiela che si abbina a una pelliccia rossa con piume firmata MSGM. Il look glamour della modella è completato da due maxi codini che ricordano le orecchie di Topolino: insomma, niente taglio corto, ma solo una parrucca in stile pixie cut.

Deva Cassel in Maison Margiela | Foto Richard Burbridge

Una capsule per Deva Cassel?

Tra un look e l'altro, Deva Cassel racconta della sua passione per la moda, nata sfogliando gli enormi libri della madre Monica Bellucci che riempivano la casa dove viveva. Guardando al futuro, Deva ha detto che sogna di creare una propria capsule con un brand. E chissà che anche questo sogno non diventi realtà.