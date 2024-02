Il nuovo stile di Deva Cassel: nella vita quotidiana punta sulla comodità con jeans over e Ugg Deva Cassel ha ereditato la passione per la moda da mamma Monica Bellucci e non sorprende che sia ormai diventata un’icona fashion contemporanea: ecco il suo nuovo look comodo e casual. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo dello spettacolo è ormai stato "invaso" dai nepo babies, i figli delle star che, complice il loro cognome famoso, sono sempre stati abituati ai riflettori. Ora che molti di loro sono cresciuti hanno dovuto dimostrare di aver ereditato non solo la bellezza ma anche il talento dai genitori e non sorprende che, dopo aver superato "la prova", vengano considerati divi a tutti gli effetti. È il caso di Deva Cassel, la primogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel, diventata uno degli astri nascenti della moda. Calca le passerelle internazionali più ambite, conquista innumerevoli copertine fashion e riesce a imporre mode e tendenze a ogni apparizione pubblica: ecco il nuovo look casual e trendy che ha sfoggiato.

Il completo oversize di Deva Cassel

Deva Cassel vive stabilmente a Parigi e, dopo aver partecipato alle sfilate Haute Couture di qualche giorno fa, si è lasciata immortalare in una versione decisamente più comfy davanti all’hotel Ritz in Place Vendôme. Niente minidress, scollature e tacchi a spillo, ha preferito un look oversize super trendy. Ha abbinato un paio di jeans larghi in denim scuro a un cardigan lungo total black, completando il tutto prima con un blazer monopetto dal taglio classico, poi con una giacca di pelle in stile biker. La modella ha così mixato tutte le mode più in voga del momento, dando vita a un outfit casual ma allo stesso tempo glamour, il tutto senza rinunciare alla comodità.

Gli stivali di pelliccia sono il must dell'inverno

A fare la differenza nel look di Deva sono state le scarpe: sebbene in passerella non rinunci mai ai tacchi, nella vita quotidiana le cose sembrano essere completamente diverse. Ha infatti indossato un paio di stivaletti Ugg, per la precisione un modello beige imbottito di pelliccia, di cui però si intravedeva solo la punta, visto che il pantalone over li copriva quasi totalmente. Insomma, la top ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona fashion come la mamma Monica Bellucci: in quanti seguiranno il suo esempio e combatteranno il freddo con gli iconici boots di pelliccia? L'unica cosa certa è che sono comodi come pantofole ma allo stesso tempo super cool.

