Jennifer Lopez diva delle sfilate di Parigi: incanta con mantello di fiori e maxi scollatura Jennifer Lopez ha partecipato alla sfilata parigina di Elie Saab con un romantico look floreale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jennifer Lopez in Elie Saab

Jennifer Lopez non poteva mancare alla sfilata parigina di Elie Saab, nell'ambito della Settimana della Moda: è un'amica di vecchia data del brand. Lo stilista libanese l'ha vestita in più di un'occasione con le sue creazioni sontuose fatte di ricami preziosi, drappeggi e dettagli scintillanti: l'abito verde lime inno alla primavera, quello semi trasparente da vera principessa alla prima di The Tender Bar. La collezione Haute Couture Spring/Summer 2024 portata in passerella oggi si ispira al Marocco e celebra Marrakeck: è una linea composta da capi dall'eleganza senza tempo, che evocano la complessità delle medine nordafricane. La cantante ha incantato i presenti con un raffinato outfit floreale da diva.

J-Lo torna alla Settimana della Moda

Jennifer Lopez è ospite fissa alle Fashion Week in giro per il mondo. È stata alla sfilata di Coach a New York lo scorso settembre, con look da cow girl. E come dimenticare quando ha calcato la passerella milanese di Versace nel 2019, indossando un iconico abito della Maison italiana. Parigi è un'altra capitale mondiale della moda. Attualmente sta ispitando le sfilate dell'Alta Moda: le Maison stanno presentando le collezioni per la Primavera/Estate 2024. La popstar ha partecipato allo show di Schiaparelli e ha stupito tutti con un nuovo hair look: ha tagliato i lunghi capelli optando per un long bob.

Jennifer Lopez in Elie Saab

Jennifer Lopez vestita di fiori

Jennifer Lopez sta puntando sul floreale. Dopo il candido cappotto di petali firmato Schiaparelli, è stata la volta di un lungo mantello di piume disposte a mo' di corolla nei toni del verde-rosa-lilla. La cantante ha attirato su di sé tutti gli sguardi, alla sfilata di Elie Saab.

Leggi anche Beatrice Borromeo, un look senza tempo per le sfilate Haute Couture di Parigi

Jennifer Lopez in Elie Saab

Impossibile passare inosservata, con un outfit così raffinato ed elegante. La popstar ha puntato su un abito verde oliva dalla maxi scollatura a V con cintura gioiello in vita e leggermente drappeggiato. Oltre al mantello ha aggiunto un altro tocco romantico: un nastro di velluto verde oliva tra i capelli.