La trasformazione di Jennifer Lopez: alle sfilate di Parigi con capelli corti e occhiali surrealisti J-Lo era alla sfilata di Schiaparelli, che ha portato in passerella a Parigi la Haute Couture Spring-Summer 2024. Ha stupito tutti con un cambio hair look.

A cura di Giusy Dente

Sorpresa per i fan di Jennifer Lopez, che ha preso parte all'attesissimo show di Schiaparelli. La Maison ha portato in passerella, alla Paris Fashion Week, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2024, a Ville Lumiere. La cantante era tra il pubblico, insieme alle attrici Hunter Schafer e Zendaya. Presente anche Valentina Ferragni. La popstar ha stupito tutti con un nuovo hair look.

Anno nuovo, capelli nuovi

Il nuovo anno sta portando con sé parecchie novità, dal punto di vista degli hair look e probabilmente, nelle prossime settimane vedremo altre trasformazioni. Fino ad ora, quella che ha osato di più è Kylie Jenner, che ha fatto un tuffo nel passato proponendo un'acconciatura già sfoggiata diversi anni fa: la chioma rosa, che grazie a lei era diventata in breve tempo virale. Ma non è la sola, che ha voluto iniziare il 2024 all'insegna del cambiamento, rinnovando l'immagine in modo anche radicale. Anna Tatangelo è passata dal castano al biondo, Alessandra Celentano ha puntato sui capelli blu, Ludovica Bizzaglia ha dato un taglio netto optando per un bob, Dua Lipa è tornata al rosso fuoco. Anche Jennifer Lopez in occasione della sfilata parigina di Schiaparelli, ha debuttato con un nuovo taglio.

Siamo abituati a vederla con la lunga chioma voluminosa, da anni affidata alle sapienti mani di Chris Appleton, l'hair stylist chj segue l'artista in tutte le occasioni speciali. Alla sfilata di Schiaparelli, invece, i presenti hanno notato immediatamente la trasformazione: i capelli lunghi hanno lasciato il posto a un'acconciatura nuova, più corta. La cantante ha preso parte all'evento con un'acconciatura effetto bagnato, capelli corti tirati indietro con due ciocche lasciate libere a incorniciare il viso.

Per mettere ancora più in risalto il volto, ha aggiunto orecchini d'oro e un paio di originali occhiali, anche questi con montatura dorata. Look Schiaparelli per la cantante, con candido cappotto oversize. Inconfondibili i dettagli sugli accessori (borsa e scarpe), tutti decorati con simboli cari alla Casa di moda e ricorrenti in ogni collezione.