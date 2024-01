Alessandra Celentano cambia look, ad Amici coi capelli blu: Maria De Filippi la paragona a Morticia Drastico cambio hair look per Alessandra Celentano: la maestra della scuola di Amici ha tinto i capelli di blu. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Alessandra Celentano, Instagram @alessandra.celentano

Anno nuovo, nuovo look. A quanto pare il 2024 sta cominciando all'insegna delle drastiche trasformazioni, sul fronte degli hair look, con una ventata di novità. Non ha mai avuto paura di osare Kylie Jenner, che ha dato il benvenuto al 2024 con i capelli rosa, un colore che aveva già sfoggiato una decina di anni fa. Chioma nuova anche per Anna Tatangelo, passata dal castano al biondo caramello. Alla lista si aggiunge ora anche Alessandra Celentano, che nella puntata di Amici del 21 gennaio ha sorpreso tutti con un'inaspettata trasformazione.

Alessandra Celentano colora i capelli di blu

La maestra della scuola di Amici ha deciso di stupire tutti e ha debuttato con un inedito colore di capelli. In studio è stato impossibile non notare la trasformazione radicale, all'insegna del blu, che ha attirato anche i commenti di Maria De Filippi e Lorella Cuccarini. Le prime hanno dato però una diversa interpretazione al nuovo hair look: la prima ha paragonato l'insegnante a Morticia Addams, la seconda alla Fata Turchina.

Capelli nuovi, vecchie critiche

Nonostante il nuovo look, la maestra non si è smentita e non ha risparmiato dure critiche a Nicholas, a cui aveva già dato un 3 alle prove. L’insegnante è nota per essere particolarmente rigida, quando si tratta di tecnica e non ha mai nascosto di ritenere insufficiente la preparazione dell'allievo. Lo ha più volte criticato ed è intervenuta in difesa del ragazzo anche sua madre, addolorata per le dure parole nei confronti del ballerino. Parallelamente, Alessandra Celentano è una professionista ironica e che sa stare al gioco, difatti ha scherzato sui capelli, dicendo di sentirsi più cattiva rispetto all’altra Alessandra Celentano: "La sorella che è un pò più rigida darebbe due effettivamente".