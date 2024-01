Anna Tatangelo con i capelli biondi: cambio radicale con nuovo look per la cantante Anna Tatangelo dice addio al castano per dare il benvenuto al biondo caramello: un nuovo look a pochi giorni dal suo 37esimo compleanno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Anna Tatangelo

Anna Tatangelo ha scelto di cambiare hairlook. La cantante napoletana ha postato sui social il nuovo colore dopo un pomeriggio dedicato alla cura dei capelli. Addio capelli castani e benvenuto biondo caramello. Dopo aver festeggiato il suo 37esimo compleanno, Tatangelo ha deciso di dare una svolta ai propri capelli.

Il nuovo colore di capelli di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo ha annunciato sul suo profilo Instagram che il 2024 sarà un anno pieno di musica, ringraziando i suoi fan per l'affetto. In vista di grandi novità professionali, la cantante partenopea ha cambiato colore di capelli. Se fino a oggi eravamo abituata a vederla con i capelli castani con ciocche bionde, probabilmente frutto di uno shatush.

Il nuovo look di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo, in alcune storie Instagram, ha mostrato il nuovo colore, simile al biondo caramello: una nuova nuance che ha abbinato a un cappellino da baseball blu e a una t-shirt a quadri sempre sui toni del blu e del nero. Un colore perfettamente in palette con l'hairstyle fresco e luminoso. Il biondo caramello, o biondo cashmere, inoltre, è una sfumatura super glamour per l'inverno 2024, soprattutto se, come Anna Tatangelo, la tonalità viene modulata in base alla carnagione.

Anna Tatangelo