Jennifer Lopez alla New York Fashion Week con cintura da cowgirl e stivali pitonati Da icona di stile quale è, J-Lo non poteva mancare alle sfilate della New York Fashion Week.

A cura di Giusy Dente

Jennifer Lopez in Ralph Lauren

È in corso la New York Fashion Week: 5 giornate dense di appuntamenti con gli show delle principali Maison pronte a presentare le nuove collezioni Primavera/Estate 2024. L'evento si è aperto con il défilé di PrettyLittleThing il 7 settembre: il noto brand di fast fashion ha mostrato la linea disegnata in collaborazione con Naomi Campbell in presenza di tante celebrities (tra cui Emily Ratajkowski in minidress dalla maxi scollatura e Julia Fox con la micro lingerie metallica). Poi è stata la volta di Helmut Lang, Alice+Olivia, Tory Burch, Christian Siriano. Jennifer Lopez è stata ospite prima di Coach e poi di Ralph Lauren.

Jennifer Lopez festeggia assieme a Coach

Il brand, non in calendario, ha comunque preso parte alla NYFW con una sfilata, per celebrare i 10 anni della direzione creativa di Stuart Vevers. Lo show di Coach si è svolto la sera prima dell'inizio ufficiale della kermesse in presenza di tante celebrities in platea. Presenti Lil Nas X, Camila Mendes, Jennifer Lopez, che è un'amica della Maison. La cantante, infatti, è stata anche global ambassador del brand in passato, posando per diverse campagne dal 2019 in poi.

J–Lo in Coach

Alla NYFW la popstar ha indossato una giacca oversize di pelle scamosciata a mo' di vestito, un ampio modello beige doppiopetto con frange sulle maniche. Lo ha abbinato a un paio di stivali pitonati alti fino al ginocchio, occhiali da sole con la montatura bianca e una borsa argentata. L'outfit è come sempre dei due stylist con cui la cantante collabora da anni: Rob Zangardi e Mariel Haenn, gli esperti che curano i suoi look nelle grandi occasioni.

Jennifer Lopez in Ralph Lauren

J-Lo ospite di Ralph Lauren

Dopo quattro lunghi anni d'assenza Ralph Lauren è tornato a sfilare in calendario: è stato lui a chiudere la prima giornata di passerelle della NYFW. Jennifer Lopez era tra gli ospiti presenti allo show, giunti per godersi la collezione Spring/Summer 2024. C'erano Emma Watson, Amanda Seyfried, Julianne Moore, Cara Delevingne. Per l'occasione, J-lo si è come sempre affidata a Rob Zangardi e Mariel Haenn.

Jennifer Lopez in Ralph Lauren

Ha sfoggiato un abito lungo romantico e chic, ma dal tocco western: camicia trasparente a maniche lunghe e gonna ricoperta di volant e rouche. Se da Coach c'erano le frange a conferirle un aspetto da cow girl, stavolta ha puntato su maxi cintura e cappello per completare il look in stile country chic, firmato dalla Maison americana. Per impreziosire l'outfit ha aggiunto sandali effetto velluto con tacchi vertiginosi e una vistosa collana, ben in mostra dalla scollatura a V.