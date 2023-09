Emily Ratajkowski alle sfilate di New York, il minidress con maxi scollatura lascia lo slip in vista L’abitino ocra e la moda no bra, il look vedo non vedo di Emily Ratajkowski fa faville a una sfilata della New York Fashion Week.

Emily Ratajkowski alla NYFW

È splendida Emily Ratajkowski nel suo abito senape dall'effetto vedo non vedo. Per il debutto alla sfilata della collezione Pretty Little Thing disegnata da Naomi Campbell ha scelto un minidress con slip in vista e una maxi scollatura. Sembra quindi che anche la supermodella abbia ceduto al trend della stagione: il nude look. Una tendenza già protagonista degli Oscar 2023 e tanto cara anche a Chiara Ferragni e a Victoria De Angelis dei Maneskin.

Emily Ratajkowski alla New York Fashion Week

Dopo l'azzardo della collaborazione tra il brand di fast fashion inglese con la super top model, in molti aspettavano incuriositi la sfilata di Pretty Little Thing x Naomi Campbell. Non è la prima volta che il brand realizza collezioni insieme a star, basti pensare a quella con Kylie Jenner, Little Mix e Molly-Mae Hague. In questo caso Naomi, oltre ad aver contribuito alla creazioni, ne è anche il volto. Nella cornice della splendida Cipriani 25 Broadway, location della sfilata, a brillare non sono state solo gli abiti disegnati dalla modella ma anche l'outfit audace di Emily Ratajkowski.

Emily Ratajkowski alla sfilata PrettyLittleThing x Naomi Campbell

Il look di Emily Ratajkowski

Il minidress trasparente dall'elegante scollatura ad anello, firmato proprio Pretty Little Thing x Naomi Campbell, ha messo in risalto la silhouette della modella, che ha lasciato lo slip nero in vkista, stesso colore dei sandali che hanno completato il look.

Minidress Pretty Little Thing x Naomi Campbell

La modella non ha osato con particolari accessori e anche il trucco è rimasto abbastanza semplice: labbra nude e guance enfatizzate dal blush. La 32enne, come spesso preferisce, ha lasciato sciolti i lunghi capelli.

Julia Fox, Emily Ratajkowski e Tommy Dorfman

Alla sfilata hanno partecipato anche altre importante celebrities tra cui Julia Fox. L'attrice si è mostrata molto più audace di Ratajkowski: sotto al trench, infatti, indossava solo una micro lingerie metallica.