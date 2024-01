Valentina Ferragni come una nuvola rosa alle sfilate di Parigi, svela il retroscena del look Valentina Ferragni non poteva mancare alla Paris Fashion Week. Allo show di Patou ha sfoggiato un look colorato e sbarazzino con fiocco tra i capelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Valentina Ferragni in Patou

Mentre Chiara Ferragni è rimasta a casa con la famiglia e ha disertato sia la Settimana della Moda milanese che quella di Parigi, sua sorella Valentina Ferragni ha rispettato la tradizione. Da vera fashion addicted è volata in Francia per le sfilate dell'Alta Moda, appuntamento fisso nel suo calendario annuale. Era presente anche lo scorso anno.

Valentina Ferragni alla Paris Fashion Week

Quest'anno Valentina Ferragni ha preso parte allo show di Schiaparelli, dove ha sorpreso tutti con un cambio hair look: ha temporaneamente abbandonato la chioma bionda per dei caldi capelli castani. Poi nella giornata di giovedì 27 gennaio è stata la volta di Patou. Il designer Guillame Henry ha portato in passerella capi raffinati ed eleganti, proponendo grandi classici del guardaroba femminile: voluminosi e morbidi cappotti, gonne a campana, camicie con fiocchi, abiti impreziositi dal pizzo, intramontabili pois.

Valentina Ferragni in Patou

All'evento, Valentina Ferragni ha indossato proprio una creazione del brand, un due pezzi sbarazzino in stile Barbiecore: camicetta crop con maniche ampie e bottoni dorati abbinata a gonnellina corta leggermente plissettata, entrambi con una fantasia a maxi righe bianco-rosa. Ha completato il look con collant velati chiarissimi, un paio di décolleté bianche e un romantico fiocco rosa tra i capelli.

Il retroscena dell'outfit

La Settimana della Moda è un evento con ritmi estremamente serrati: si passa da un evento all'altro in grande velocità. Spesso si ha pochissimo tempo a disposizione per cambiarsi tra uno show e l'altro: inevitabilmente è richiesto ogni volta un look diverso, di sfilata in sfilata. Ecco perché non sempre si ha modo di prepararsi e cambiarsi in totale calma e tranquillità. Valentina Ferragni ha svelato infatti il retroscena del suo outfit: per arrivare in tempo alla sfilata di Patou si è dovuta cambiare in macchina!