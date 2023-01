Valentina Ferragni chic in bianco alle sfilate di Parigi: l’abito ha i “petali” sul seno Valentina Ferragni è a Parigi per le sfilate Haute Couture Primavera/Estate 2023. Allo show di Zuhair Murad ha puntato sul total white.

A cura di Giusy Dente

Non poteva mancare Valentina Ferragni all'appuntamento più fashion del momento: le sfilate Haute Couture Primavera/Estate 2023 in corso a Parigi. L'imprenditrice è volata nella capitale per assistere ad alcuni show in calendario e con lei c'è anche Chiara Ferragni. Le due, però, stanno soggiornando in due strutture diverse, entrambe di lusso: Le Meurice per la moglie di Fedez, il Lutetia per sua sorella minore. Dopo gli show di Schiaparelli (vestita di piume) e Alexandre Vauthier (con abito di paillettes), è stata la volta della passerella firmata Zuhair Murad (dove era presente anche Paola Turani).

Valentina Ferragni in bianco

L'imprenditrice era in prima fila allo show dello stilista libanese Zuhair Murad, che ha presentato la collezione Haute Couture Primavera/Estate 2023. Colori sgargianti, pizzo, cristalli, piume: in passerella hanno sfilato il glamour, la creatività e l'eleganza.

Valentina Ferragni ha scelto il total white per l'occasione, un outfit chic nella sua semplicità: abito con gonna longuette a matita leggermente stretto in vita, corpetto aderente senza spalline e due applicazioni a mo' di "petali" sul seno. Ha completato l'outfit con décolleté gioiello, impreziosite da cristalli applicati sulla punta.

Il fiocco scintillante è il simbolo per eccellenza delle creazioni principesche e lussuose di Mach & Mach, che le influencer (tra cui la Ferragni stessa) amano e indossano spesso. Occhi in primo piano per la 30enne, con capelli sciolti leggermente mossi. Per Valentina Ferragni è ora il momento di fare rientro in Italia per dedicarsi ad altri progetti e altri eventi: cosa avrà in serbo per i suoi fan?