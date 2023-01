Chi sceglie i look delle influencer alle sfilate? Paola Turani: “Non abbiamo libertà, ti devi adeguare” Paola Turani è a Parigi per le sfilate della Haute Couture Primavera-Estate 2023. I suoi look hanno suscitato alcune critiche a cui ha prontamente risposto.

Paola Turani in Alessandra Rich

Si chiude oggi a Parigi la settimana dedicata all'Alta Moda. La città ha ospitato le sfilate Haute couture Primavera/Estate 2023: gli abiti con teste di felini di Schiaparelli finiti al centro della polemiche, i look ispirati agli anni '20 di Dior, il romanticismo senza tempo di Valentino, il "bestiario d'alta moda" di Chanel, le preziose creazioni di cristalli e piume firmate Zuhair Murad. In questi giorni si è trasferita nella capitale francese anche Paola Turani, ospite di diversi show in calendario. I suoi look hanno attirato alcune critiche, a cui ha prontamente risposto per chiarire i dubbi dei follower.

I look di Paola Turani alle sfilate di Parigi

La modella è volata in direzione Parigi per assistere ad alcuni degli show in programma. Come sempre ha tenuto aggiornati fan e follower circa il viaggio di lavoro, condividendo con loro alcuni momenti salienti del soggiorno: dall'arrivo in hotel alle serate parigine fino ai look scelti per le sfilate.

Paola Turani in Gucci

L'influencer ha dato avvio alla sua Paris Couture Week con un abito lilla, dal maxi spacco e goccia sul décolleté, firmato Tony Ward. Ha poi proseguito con un mini dress a base verde smeraldo con stampa floreale di Alessandra Rich, poi un completino Prada composto da minigonna e bralette, un abitino giallo con colletto bianco a contrasto (abbinato a basco) di Gucci e infine un elegante vestito da sera di Zuhair Murad impreziosito da cristalli.

Paola Turani in Zuhair Murad

Paola Turani sfida il freddo parigino

Con la solita ironia che la caratterizza, la 35enne ha più volte sottolineato di essere un po' in difficoltà con le rigide temperature parigine. "Quando mi vedete con questi look la domanda è sempre e solo una: ma non hai freddo? E sì, la risposta è sempre e solo la stessa: sì che ho freddo! Si gela" ha scritto in un post. Alcuni follower le hanno dunque domandato perché quelle scelte, in fatto di look, con outfit decisamente poco adatti per affrontare il freddo della città.

in foto: il post di Paola Turani

La modella ha spiegato che in occasioni come la Settimana della Moda, le scelte in fatto di outfit non sono sempre facili anzi, a volte c'è ben poco da scegliere! Ha precisato che a ospiti e influencer vengono fatte delle proposte limitate: "Non abbiamo libertà di scegliere su tutta l'intera collezione, ma sono su alcuni abiti selezionati dal brand e quindi ti devi adeguare" ha scritto. Ecco il perché di alcuni look scollati o corti, alternati ad altri più coprenti. E ha poi precisato: "Tante volte non dipende da me, ma da ciò che ci viene proposto".