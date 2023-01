Come usare il telefono con i guanti? Il tutorial virale di Valentina Ferragni Valentina Ferragni si trova a Parigi per le sfilate e ha sfoggiato un outfit completato da lunghi guanti in velluto: ai follower ha mostrato un trucco per usare il telefono senza doverli sfilare.

A cura di Beatrice Manca

Sarà capitato a tutti: ci si ripara dal freddo pungente di gennaio con un paio di guanti ma poi squilla il telefono e rispondere è impossibile, perché la lana o la stoffa dei guanti non permette di utilizzare il touchscreen. La soluzione arriva da Valentina Ferragni che su TikTok ha condiviso la sua soluzione alternativa, inusuale ma efficace: usare il naso!

Valentina Ferragni sa "scrivere" con il naso

Valentina Ferragni si trova a Parigi per le sfilate Haute Couture: alloggia nell'hotel di design Lutetia e, tra una sfilata e l'altra, si coccola con cene a lume di candela. Per la sfilata di Alexandre Vauthier l'imprenditrice e influencer ha indossato un abito di paillettes nero abbinato a un paio di lunghi guanti, la tendenza del 2023. A margine della sfilata ha pubblicato su TikTok un breve video in cui mostra come usare il touchscreen degli smartphone senza doversi sfilare i guanti ogni singola volta. La soluzione? "Usare il naso – dice divertita, mentre sblocca il telefono avvicinandolo al viso – so anche scrivere, guardate".

Il TikTok di Valentina Ferragni

I guanti touchscreen per usare lo smartphone

Il video di Valentina Ferragni ha fatto il pieno di likes per la sua ironia, ma se volete provare una soluzione meno impegnativa il trucco c'è: in commercio si trovano moltissimi guanti "compatibili" con il touchscreen grazie a un piccolo sensore applicato sull'indice, che permette di scrivere come con le mani nude. In attesa di avere gli opera gloves con il touch incorporato, però, ci fidiamo dei consigli di Valentina Ferragni!