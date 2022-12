La tendenza dell’inverno 2023 è rubata alle dive del cinema: i guanti lunghi sono tornati di moda Sembravano ormai confinati alle serate di gala o agli abiti da sposa e invece i guanti lunghi sono tornati di moda, conquistando anche star come Chiara Ferragni e Dua Lipa.

A cura di Beatrice Manca

Jil Sander, Anya Taylor Joy in Alexander McQueen, Valentino

Sembravano spariti e invece rieccoli: dominano i red carpet, invadono le passerelle e conquistano le star. Parliamo degli opera gloves, i guanti alti fino al gomito un tempo vezzo solo delle dive o delle spose. Questo particolare accessorio ci riporta indietro all'epoca d'oro di Hollywood: chi non ricorda Audrey Hepburn con i guanti alti in Colazione Da Tiffany? O Rita Hayworth in Gilda? Per non parlare poi di Marilyn Monroe con i guanti fucsia in Gli Uomini Preferiscono le Bionde. Insomma, questi guanti sono la quintessenza dell'eleganza. Le sfilate Autunno/Inverno 2022-23 li riportano alla ribalta, questa volta però anche in versione sexy, glamour o irriverente.

I guanti lunghi tornano in passerella

Fino a poco tempo fa i guanti lunghi fino al gomito erano relegati sono all'abbigliamento molto formale: serate di gala, prime a teatro, abito da sposa. Qualcosa insomma che ci saremmo aspettati di vedere sono nel guardaroba della regina Elisabetta. E invece eccoli di nuovo protagonisti delle sfilate Autunno/Inverno 2022-23: in seta o in pelle, in lana o in tessuto tecnico. Neri o, molto più spesso, in colori vivaci. Valentino li lancia in versione genderless nell'iconico PPPink e li ripropone a contrasto nella sfilata Haute Couture, abbinati a abiti impalpabili in colori neon.

I guanti alti di Valentino Haute Couture

Versace, Dolce&Gabbana e Off-White puntano sul classico nero, abbinandoli a minidress scintillanti e abiti cut out: gli inappuntabili guanti da teatro vengono reinventati così in uno strumento discreto di seduzione. Sul fronte opposto c'è il blu elettrico di Alexander McQueen, accanto al giallo limone di Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood. I più sauvage? I guanti leopardati di Roberto Cavalli e i pitonati di Maison Margiela.

I guanti pitonati di Maison Margiela

Spazio anche a una vasta gamma di materiali: dalla pelle di Jil Sander e Moschino fino alla maglia di Coperni e di Fendi. Non solo: Dior rielabora i guanti da motociclista in una variante sofisticata, in tessuto tecnico, Rains punta sull'effetto "puffy" grazie alle imbottiture mentre ACT N°1 ci porta in un immaginario boudoir grazie al velo trasparente.

I guanti lunghi neri di Coperni

La passione delle star per gli opera gloves

La tendenza, prevedibilmente, ha conquistato le star di tutto il mondo: gli opera gloves sono originali e misteriosi. Tanto chic, da un lato, quanto sensuali dall'altro. Tra le prime ad adottare la tendenza ci sono state Dua Lipa e Julia Fox, che li hanno riattualizzati tra vernice e colori fluo. Anya Taylor Joy, la Regina degli Scacchi di Netflix ora protagonista del film "The Menu" ha fatto una serie di apparizioni "guantate" sul red carpet: dal pizzo di Dior alla vernice di Alexander McQueen.

Anya Taylor–Joy in Alexander McQueen

Per non parlare poi di Chiara Ferragni, che ha dato il via all'autunno con una serie di guanti alti in pizzo da vera dark lady. A questo punto, non resta che provarli abbinandoli a un cappotto sartoriale o a un abito smanicato per una serata speciale. Il vantaggio? Sono un ottimo alleato contro il freddo!