Valentina Ferragni a Parigi per le sfilate: si veste di piume con accessori griffati Valentina Ferragni è volata a Parigi dove, tra un appuntamento e l’altro, si è coccolata con una cena a lume di candela, sfoggiando un look glamour da moderna Cenerentola.

A cura di Beatrice Manca

Le sfilate Haute Couture di Parigi sono iniziate: una partenza in grande stile con lo show "dantesco" di Schiaparelli, che ha fatto sfilare teste di leone e di lupo in passerella. Tra gli ospiti vip dello show c'erano Chiara Ferragni, con un nuovo hair look, e la sorella Valentina, volata nella capitale francese dopo un weekend in montagna. Lasciati da parte i Moon Boot e i minidress, Valentina Ferragni ha omaggiato Parigi con un look glamour in stile Les Folies Bergère: un top di piume con scarpe gioiello.

Il top di piume di Valentina Ferragni

Conclusi gli appuntamenti della giornata e il fitto calendario di sfilate, fitting ed eventi, Valentina Ferragni si è rilassata a cena in un ristorante di Parigi con gli amici. Se per lo show di Schiaparelli aveva indossato un tubino nero con dettagli dorati, per la serata ha scelto un look più rilassato e glamour: un paio di pantaloni in vinile neri abbinati a un top di piume lilla. La scelta è ricaduta sul modello Flamingo del brand The Attico: il top costa 2100 euro.

Top The Attico

Le piume sono uno dei trend più forti della stagione e in qualche modo "chiamano" Parigi: sarà un caso che anche Ilary Blasi abbia scelto un abito con dettagli piumati per la sua fuga romantica?

Leggi anche Valentina Ferragni in tailleur alle sfilate di Parigi: la giacca si indossa senza reggiseno

Valentina Ferragni

Valentina Ferragni con le scarpe trasparenti da Cenerentola

Per completare il look Valentina Ferragni ha scelto accessori coordinati: una borsa lilla firmata Bottega Veneta, la famosa pouch senza manici, e un paio di scarpette da vera Cenerentola. Le slingback trasparenti con fiocco scintillante sulla punta sono un modello di Amina Muaddi, le Rosie, in vendita a 1.053 euro.

Scarpe Amina Muaddi

Il look di Valentina Ferragni è ricercato e di tendenza, ma non è sicuramente per tutti: la borsa Pouch costa circa 2900 euro, il che significa che il totale del look supera i 6mila euro.

Borsa Pouch di Bottega Veneta

Nulla vieta comunque di prendere ispirazione dal suo outfit da moderna Cenerentola: piume e dettagli pastello promettono di essere i trend più cool della prossima stagione.