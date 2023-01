Valentina Ferragni abbina abitino di paillettes e stivali da neve: è glamour senza sfidare il freddo Look glamour ma comodo ( e caldo) per Valentina Ferragni: per un party in montagna ha abbinato al mini dress di paillettes gli stivaletti doposci.

A cura di Giusy Dente

Dopo aver festeggiato in grande stile il proprio compleanno, Valentina Ferragni è passata al party dell'amica Alessandra Osio. L'influencer ha celebrato i 30 anni con qualche giorno di ritardo: ha riunito a Milano amici e parenti, brillando nella serata a lei dedicata con uno scintillante look sparkling. Paillettes, cristalli e glitter sono i dettagli che non mancano mai nei suoi look delle grandi occasioni.

Valentina Ferragni al compleanno dell'amica

Da Milano a Parigi, con una breve sosta a Breuil-Cervinia, in Valle d'Aosta, alle falde del Cervino. L'imprenditrice è volata nella capitale francese per la Haute Couture Fasgion Week, ma prima si è goduta il compleanno dell'amica e collaboratrice Alessandra Osio in montagna, sulla neve. L'influencer per l'occasione ha scelto uno dei suoi look preferiti: è una fan degli outfit scintillanti, che solitamente abbina a décolleté griffati o sandali di lusso dal tacco vertiginoso. Stavolta, invece, ha osato con un abbinamento insolito: non se l'è sentita di sfidare il freddo gelido della baita di montagna.

Valentina Ferragni brilla vestita di paillettes

Look total black per Valentina Ferragni al compleanno dell'amica, che a distanza di pochi giorni da lei ha compiuto 30 anni. Per l'occasione l'imprenditrice ha indossato un tubino senza spalline interamente ricoperto di paillettes. È il mini dress Gisele del brand The Andamane: il modello costa 493 euro.

Lo ha abbinato a calze nere velate. Ai lobi dell'imprenditrice, invece, spiccano gli orecchini della sua collezione di gioielli, accessori da cui per sua stessa ammissione non si separa mai, perché va fiera dei prodotti del brand che porta il suo nome. Il dettaglio che spicca maggiormente, però, è l'insolito abbinamento. Niente sandali, né scarpe eleganti dal tacco alto: la neo 30enne ha reso più casual il look con delle calzature comode e soprattutto calde.

Ripararsi dal freddo, ma con stile

Ormai l'abbigliamento tipicamente da montagna si è impadronito delle città e la tendenza di questo Autunno-Inverno è proprio quella di indossare galosce, giacche a vento, felpe di pile e scarponcini non solo per le escursioni, il trekking e le sciate. È il Gorpcore. Valentina Ferragni ha festeggiato in montagna il compleanno dell'amica, abbinando al mini dress glamour, degli stivaletti da neve neri, in tono su tono. Sono i caldi e iconimi Moonboot, inconfondibili con la loro punta tonda, l'allacciatura con stringhe, la fascia logata. Valentina Ferragni ha scelto di essere glamour anche ad alta quota, coniugando eleganza e comodità.