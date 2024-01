Kylie Jenner vestita coordinata con la figlia alla sfilata di Valentino: Stormi è la miniatura della mamma La sorella più piccola del clan Kardashian ha portato la bambina di quasi sei anni a sedere in prima fila per l’Haute Couture di Parigi. Le due sfoggiavano look abbinati ma sembra che Stormi abbia negato un bacio proprio a Giancarlo Giammetti, sotto gli occhi basiti di Kylie Jenner. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Da sinistra: Giancarlo Giammetti, Kylie Jenner e Stormi

Non è mai troppo presto per assistere a una sfilata. La figlia di Kylie Jenner ha quasi sei anni e può vantare già di essersi seduta in prima fila allo show Haute Couture di Valentino. La sorella più piccola del clan Kardashian è arrivata con Stormi al défilé della Maison, la bambina ha conquistato il cuore del pubblico ma non solo. Sembra che anche Giancarlo Giammetti non abbia ceduto alla sua tenerezza, intrattenendosi a chiacchierare con lei.

Kylie Jenner e Stormi Webster

L'incontro tra Stormi e Giancarlo Giammetti

La primogenita di Kylie Jenner e del rapper Travis Scott ha dimostrato di avere un carattere forte nonostante la giovane età, rifiutandosi di dare un bacio al co-fondatore della Maison, offrendogli invece la sciarpa di piume nera che indossava coordinata a quella della madre. Probabilmente aveva capito che ciò che la accomuna a Giammetti è la passione per la moda.

Kylie Jenner e Stormi Webster

L'imprenditore e compagno storico di Valentino Garavani non sembra essersela presa per il piccolo incidente diplomatico causato da Stormi e, anzi, ha indossato il piccolo cadeaux della bambina, per poi restituirglielo. La sfilata stava per iniziare e per il suo debutto all'Alta Moda doveva essere perfetta.

Il look coordinato di Kylie Jenner e Stormi

Madre e figlia hanno sfoggiato un outfit coordinato per l'evento. Entrambe vestite di nero, Kyle Jenner ha scelto un abito aderente senza spalline arricchendolo con un paio di vistosi orecchini dorati e un boa nero da vera diva. Stesso accessorio anche per la piccola Stormi che era la miniatura della madre, con un mini abito caratterizzato da un fiocco dietro al collo, capelli raccolti, borsetta e sorriso infantile, sembrava divertita in quel mondo di lui e strass. Assieme a lei anche la nonna Kris Jenner, con un completo grigio piumato.