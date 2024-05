Il nude look di Bella Hadid a Cannes 2024: con l’abito trasparente è la regina fashion del red carpet

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Continua la 77esima edizione del Festival di Cannes, uno degli eventi più attesi nel mondo del cinema che ogni anno dà a registi e attori la possibilità di presentare in anteprima le loro pellicole. Ieri è stato il turno di The Apprentice di Ali Abbasi, il film sul giovane Donald Trump, anche se ad attirare tutti i riflettori è stato soprattutto il red carpet che lo ha preceduto. Tra le numerose star che hanno sfilato con i loro outfit più sofisticati e glamour, a distinguersi per sensualità è stata Bella Hadid, che ancora una volta ha dimostrato di non avere rivali in fatto di femminilità. Dopo essersi fatta conoscere dal grande pubblico qualche anno fa con un fiammante abito dalla scollatura maxi, in quest'occasione ha osato con un nude look dall'effetto vedo non vedo.

Bella Hadid segue il trend degli abiti lingerie

Bella Hadid è tornata al Festival di Cannes, lo ha fatto in occasione della prima del film The Apprentice e, come da tradizione, è riuscita a catalizzare tutti i riflettori su di sé con un look che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato. Sebbene non sia stata la prima a puntare tutto sulle trasparenze in questa 77esima edizione dell'evento cinematografico, è stata capace di portare l'effetto vedo non vedo a un altro livello.

Bella Hadid in Saint Laurent

Si è ispirata al trend del momento, quello degli outfit ispirati al mondo della lingerie, e ha indossato un elegante abito nude della collezione F/W 2024-25 di Saint Laurent. Si tratta di un modello fasciante con dei drappeggi lungo la silhouette e un sottile strato di tulle sul décolleté che ha lasciato i capezzoli in vista.

Bella Hadid con gioielli Chopard

I look iconici di Bella Hadid a Cannes

Nel look nudo di Bella Hadid non sono mancati i tacchi alti, per la precisione un paio di pumps spuntate di vernice bordeaux, e degli scintillanti gioielli firmati Chopard. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha tenuto i capelli sciolti e con la fila molto laterale, dando vita a una pettinatura ondulata in stile vecchia Hollywood.

Bella Hadid in Gucci nel 2022

Non è la prima volta che la modella riesce a distinguersi per sensualità a Cannes, anzi, per lei si tratta di una sorta di "appuntamento fisso" e in ogni occasione ha dato prova di non avere rivali in fatto di stile e femminilità.

Bella Hadid in Schiaparelli Haute Couture nel 2021

Nel 2022 aveva puntato su un maxi tubino bianco tagliato sul fianco di Gucci, l'anno precedente aveva coperto il seno con una collana scultura con i rami di Schiaparelli Haute Couture, mentre ancora prima aveva infiammato la Croisette con l'iconico abito rosso. Scommettiamo che anche il recente nude look diventerà leggendario?

Bella Hadid in Alexandre Vauthier nel 2016