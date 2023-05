Bella Hadid, perché l’abito rosso a Cannes 2016 ha dato il via alla sua carriera Ricordate l’abito rosso di Bella Hadid a Cannes 2016? Maxi scollatura, spacco vertiginoso e schiena nuda: ecco per quale motivo quel look ha contribuito a dare il via alla sua carriera.

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Cannes è uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo del cinema e, tra appuntamenti a tema, serate di gala e prime mondiali, ha sempre attirato le attenzioni di moltissime star che non esitano a sfidarsi a colpi di stile. Sui red carpet hanno sfilato nomi più o meno noti del mondo dello spettacolo, dando vita a dei momenti davvero memorabili anno dopo anno. In quanti, ad esempio, ricordano l'arrivo di Bella Hadid in abito rosso fuoco nel 2016? Ecco per quale motivo quel look ha dato il via alla sua carriera, spingendola a diventare top model.

L'abito iconico di Bella Hadid

È in corso la 76esima edizione del Festival di Cannes e, complici le star che ogni giorno partecipano alle prime dei film con i loro outfit più sofisticati ed eleganti, non si può fare a meno di ricordare un red carpet ormai iconico: quello di Bella Hadid nel 2016.

Bella Hadid in Alexandre Vauthier

All'epoca solo in pochi la conoscevano, veniva considerata semplicemente la sorella della più famosa Gigi Hadida, ma da quel momento in poi la sua carriera è cambiata. Quella sera c'era la prima del film Unknown Girl e lei indossò un lungo e sinuoso abito rosso di Alexandre Vauthier, un modello con una maxi scollatura sul davanti e con uno spacco laterale davvero vertiginoso, tanto da lasciare scoperto il fianco.

Lo spacco vertiginoso dell’abito

Bella Hadid indossava l'intimo sotto il maxi spacco?

Per quale motivo il look è diventato iconico? Innanzitutto mise per la prima volta in risalto la bellezza della modella, tanto da lasciare in ombra ogni altro evento legato al Festival. Come se non bastasse, per lei rappresentò una svolta: fino a quel momento aveva sempre puntato su uno stile semplice e basic, prediligendo il nero, ma in quell'occasione decise di rischiare.

Bella Hadid a Cannes 2016

Inizialmente era un po' impaurita ma, complici i numerosi feedback positivi ricevuti, si dovette ricredere. Oggi continua a definire l'abito la "cosa più rischiosa che abbia mai indossato": se ci fosse stato anche solo un soffio di vento, l'incidente hot sarebbe stato dietro l'angolo. La domanda che tutti ancora si pongono però è: indossò la biancheria intima? La risposta è sì, portava degli slip a vita estremamente alta.