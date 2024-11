video suggerito

Diletta Leotta come Lara Croft a La Talpa, lo stylist racconta i look: "Sexy ma con poche scollature" Diletta Leotta è la grande protagonista de La Talpa, il reality che ha segnato il suo debutto in prima serata su Canale 5. A Fanpage.it abbiamo intervistato il suo stylist Nicolò Grossi: ecco cosa ci ha rivelato sulla rivoluzione di stile messa in atto dalla conduttrice al timone del programma.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è da anni uno dei volti più amati della tv. Da sempre impegnata con il campionato di Serie A di Dazn, ora ha dato il via a una nuova e inedita esperienza: è al timone de La Talpa, il reality tornato su Canale 5 dopo ben 16 anni di pausa. Sebbene fosse già abituata ai riflettori televisivi, per lei si è trattato di un gran debutto, non aveva infatti mai condotto un programma in prima serata su Mediaset. Il dettaglio che è balzato subito all'occhio? Da sempre appassionata di scintillii, maxi scollature e accessori sensuali e originali, ora sembra aver cambiato stile. Abbiamo intervistato il suo stylist Nicolò Grossi, che ci ha rivelato sia il motivo di questa rivoluzione fashion che e alcuni dettagli inediti sugli abiti scelti per la trasmissione.

Diletta Leotta a La Talpa punta sullo stile "minimal"

Nicolò Grossi è lo stylist che da tempo segue Diletta Leotta in tutti i suoi impegni pubblici, dal matrimonio con Loris Karius alle partite di Serie A di Dazn. Ora la conduttrice si è affidata ancora una volta a lui per l'inedita esperienza al timone de La Talpa e insieme hanno deciso di portare una piccola rivoluzione nel suo "classico" armadio fatto di minigonne, stivali-collanti e micro top che rivelano il reggiseno.

Diletta Leotta in Self Portrait

Per il debutto, infatti, Diletta ha optato per uno stile minimal ma allo stesso tempo d'impatto con un lungo vestito nude a collo alto e con le maniche lunghe di Self Portrait. Nella seconda puntata ha continuato con questo mood basic ma aggiungendo un tocco aggressivo con un tubino di pelle di Rick Owens. Lo stylist a Fanpage.it ha poi spiegato: "Il primo abito "minimal" era una scelta voluta: valorizzava molto le forme del suo corpo, apparivano molto sexy anche coperte. Volevo puntare sul suo ruolo "ufficiale" ma senza rinunciare alla sensualità. In tutte le puntate il mood dei look sarà più tranquillo: a parte qualche piccola eccezione, Diletta non avrà molte scollature".

Diletta con sandali Amina Muaddi

In ogni puntata ci sarà un look alla "Lara Croft"

In tutte le puntate, inoltre, Diletta Leotta lascia spazio anche a un insolito mood "avventura": lo stylist Nicolò Grossi ci ha rivelato che in ogni appuntamento con La Talpa la conduttrice cambierà stile per le missioni esterne, l'emblema del programma, e punterà sempre su dei look soprannominati "alla Lara Croft", da quello vintage di Krizia scelto per il debutto a quello più aggressivo di Rick Owens del secondo appuntamento. Le parole dello stylist sono state: "C'è da camminare, da arrampicarsi, da andare in posti un po' pericolosi: l'obiettivo era puntare sulla comodità ma mantenendo sempre la femminilità. Questo mood avventura piace molto a Diletta, lo usa anche nella quotidianità".

Diletta Leotta in Tom Ford

Le ispirazioni dietro i look di Diletta Leotta a La Talpa

Diletta Leotta e il suo stylist Nicolò Grossi hanno lavorato a stretto contatto per realizzare i look de La Talpa e, complice anche il fortissimo feeling che li lega, si sono divertiti a giocare con tessuti, forme e stilisti. Hanno detto addio ai soliti tubini e completi mannish che si vedono spesso in tv e hanno puntato tutto su uno stile più internazionale, ispirandosi ad alcune delle star più amate dalla conduttrice, da Hailey Bieber a Rihanna, fino ad arrivare alle sorelle Kardashian.

Diletta Leotta in Rick Owens

Lo stylist a Fanpage.it ha raccontato: "L'obiettivo è portare in tv una vena un po' "madaiola", dare vita a dei look iconici come quelli di Simona Ventura a L'isola dei Famosi". Cosa vedremo nelle prossime puntate de La Talpa? Tanto nero, il simbolo per eccellenza dell'eleganza, ma con qualche sprazzo di colore che ravviverà le serate e niente silhouette oversize (che non valorizzano il meraviglioso corpo di Diletta).

Diletta Leotta in Rick Owens