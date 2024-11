video suggerito

Chi veste Diletta Leotta nella seconda puntata de La Talpa: le anticipazioni dello stylist Cosa indosserà Diletta Leotta per la seconda puntata de La Talpa? A Fanpage.it abbiamo intervistato lo stylist Nicolò Grossi, che ci ha rivelato in anteprima quale sarà il brand che firmerà i look della conduttrice.

A cura di Valeria Paglionico

Continua l'esperienza di Diletta Leotta a La Talpa, il reality a tema avventura tornato su Canale 5 dopo ben 16 anni di pausa. Per la conduttrice si è trattato di un gran debutto: non aveva mai lavorato in Mediaset o in prima serata ed è per questo che ha voluto curare ogni dettaglio delle apparizioni televisive in modo maniacale, soprattutto quando si parla di stile. A Fanpage.it abbiamo intervistato il suo fidato stylist Nicolò Grossi, che ci ha rivelato in anteprima chi firmerà i look della presentatrice per la seconda puntata che andrà in onda stasera, lunedì 11 novembre. Dopo il lungo abito nude di Self Portrait scelto per il debutto, ecco qual è il brand che sfoggerà questa settimana.

Il brand scelto da Diletta Leotta per la seconda puntata de La Talpa

Cosa indosserà Diletta Leotta per la seconda puntata de La Talpa? A darci un'esclusiva anticipazione del suo armadio da prima serata è stato lo stylist Nicolò Grossi: nel corso della serata la conduttrice sfoggerà ancora una volta tre diversi look, due "da sera" per il confronto con i concorrenti, uno più avventuroso ispirato a Lara Croft per la mission esterna. Ci sarà molto nero, il simbolo per eccellenza dell'eleganza, anche se non mancheranno gli sprazzi di colore e gli scintillii. A firmare gli outfit di questa sera sarà Rick Owens, designer dal mood rock e audace che riuscirà a mettere in risalto il lato più "aggressivo" di Diletta.

Diletta Leotta a La Talpa

La Talpa: chi firma i gioielli di Diletta Leotta

Lo stylist di Diletta nell'intervista che ci ha rilasciato ha spiegato il motivo per cui non si è scelto un unico brand per tutte le puntate de La Talpa. Le sue parole sono state: "Nel programma ci siamo divertiti a giocare con tessuti, forme, stilisti: l'obiettivo era portare in tv una vena un po' "madaiola", ci stiamo impegnando a puntare su brand sempre più alti, così da far apparire Diletta iconica". Cosa dire, invece, dei gioielli? Come anticipatoci da Nicolò Grossi, la conduttrice continuerà a brillare con collane e anelli Damiani ma avrà anche qualche "chicca" vintage di Aurea Selection che aggiungerà un tocco di novità al total look.

Diletta Leotta a La Talpa