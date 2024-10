video suggerito

Diletta Leotta: "Ero fuori per girare La Talpa e quando sono tornata Aria camminava, vorrei non perdere nulla" Diletta Leotta è stata ospite di Verissimo, per presentare la nuova stagione de La Talpa e ha parlato anche della sua vita privata e dell'amore per la piccola Aria e il suo Loris Karius.

A cura di Ilaria Costabile

Diletta Leotta è stata ospite della puntata di Verissimo di domenica 20 ottobre. La conduttrice ha raccontato a Silvia Toffanin le emozioni della sua nuova avventura televisiva, poiché sarà alle prese con il ritorno de La Talpa: "È stato bellissimo, un progetto straordinario, ci ho messo tutta me stessa, non vedo l'ora di farvelo vedere. Spero abbiate lo stesso entusiasmo che ho avuto io nel mettere in piedi questo primo figlio televisivo". Non sono mancati momenti dedicati anche al racconto del privato del noto volto di Dazn, tra l'amore con il suo Loris e la piccola Aria.

L'amore per la figlia Aria

Diletta Leotta è pronta per mostrare al pubblico, come lei stesso l'ha definito il suo primo figlio televisivo, un progetto al quale si è dedicata togliendo anche del tempo alla sua famiglia, soprattutto alla sua piccola Aria:

Quando la guardo così piccola, sta crescendo ad una velocità incredibile, vorrei non perdermi neanche un minuto senza di lei, perché torno a casa ed è più grande, adesso sono stata impegnata con La Talpa, siamo stati fuori per un bel po' di settimane, ed è stata una delle cose più difficili, non averla tutti i giorni con me, quando sono tornata camminava, ha iniziato a camminare e mi sono detta come è possibile, in così poco tempo.

Durante il periodo trascorso lontano da casa, la piccola è stata con il suo papà, Loris Karius, con il quale nonostante la distanza sta costruendo un rapporto sempre più intenso: "La cosa bella è che stiamo crescendo insieme sono contenta anche del legame che lei ha con Loris, io non ci sono stata con lei, ma c'è stato lui sempre, l'ha portata con sé in Germania e lei cresce insieme a noi e sta facendo crescere il nostro amore. È il dono più bello che la vita potesse farmi".

Il matrimonio e l'amore con Loris Karius

Un anno ricco di novità che hanno cambiato la vita della conduttrice tv, a partire dal suo matrimonio. Un evento attesissimo che ha cercato di godersi fino in fondo, nonostante non

È stato veramente un turbinio di emozioni difficili da spiegare, in effetti è vero è durato pochissimo, sono stati due giorni, mi è sembrato come fossero due ore. Però me lo sono goduto al 100%. Dopo la nascita di Aria è stato il giorno più bello della mia vita, nella mia Sicilia, perché ci tengo alle mie radici, perché ci tengo che tutte le persone a cui voglio bene siano coinvolte in questa mia realtà. È la somma di tutti i miei sogni messi insieme. Non sono mai stata così felice, è la fase più bella.

Con Loris, sebbene sia ormai passato del tempo da quando si sono innamorati, ancora non riesce a spiegarsi la sensazione che ha provato vedendolo: "Quando l'ho conosciuto, ho sempre detto io quest'uomo lo sposerò, sarà il padre dei miei figli. È stata la prima cosa che ho detto quando l'ho conosciuto, è stata un'energia, non so come spiegarlo. Stiamo costruendo la nostra piccola squadra e dobbiamo difenderla da tutto e da tutti".