video suggerito

Diletta leotta a bordo campo: completo in pelle con cappuccio per inter-fiorentina Diletta Leotta ha condotto il pre e il post partita del big match del lunedì del campionato di Serie A, quello tra Inter e Fiorentina: per l’occasione ha sfoggiato un completo in pelle con dettagli davvero originali. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta

Per Diletta Leotta è stato un lunedì sui campi di calcio. La conduttrice di DAZN, infatti, era a San Siro per il pre e il post partita di Inter-Fiorentina, big match di questa giornata di Serie A. Dopo aver preso parte alle sfilate di Parigi, Leotta era tornata sui campi di Serie A per il derby di Milano tra Milan-Inter. Per la partita di lunedì 11 febbraio, la conduttrice ha stupito tutti con un completo in pelle verde bottiglia, colore di tendenza della stagione Autunno/Inverno che sta per concludersi: ecco chi ha firmato il look di Diletta Leotta.

Diletta Leotta duranta Inter-Fiorentina

Diletta Leotta in verde

Sui campi di Serie A, Diletta Leotta ci ha abituati a una serie di look super glamour, come quello che abbiamo visto recentemente per Napoli-Juventus dove ha indossato un paio di maxi stivali animalier. Stavolta, invece, per ripararsi dal freddo di un lunedì di febbraio a Milano ha optato, con l'aiuto del suo stylist Nicolò Grossi, per un completo in pelle super chic sui toni del verde bottiglia.

Diletta Leotta con il completo verde

Il completo, firmato Alexandre Vauthier – brand francese alla cui ultima sfilata couture aveva partecipato anche Diletta Leotta – fa parte della collezione couture Primavera/Estate 2023 ed è composto da un blazer dalle spalle ampie in stile anni Ottanta. Il blazer, poi, si stringe sui fianchi accentuando il punto vita anche grazie una cintura sempre ton sur ton.

Leggi anche Diletta Leotta combatte il freddo con cappotto e body di lana ma non rinuncia alla mini metallizzata

Diletta Leotta in Alexandre Vauthier

Il blazer, inoltre, presenta due maxi revers che si uniscono dietro la schiena in un cappuccio che dà un tocco urban all'inter look. Il pantalone sartoriale a vita alta, invece, è aderente e si apre in fondo per mettere in risalto un paio di décolleté sempre dello stessa tonalità di verde. L'effetto finale, come durante la sfilata del brand, è quello di una jump suit con tacchi a spillo coordinati.

Alexandre Vauthier P/E 2023 Couture