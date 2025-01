Diletta Leotta vola a Parigi: alle sfilate d’Alta Moda coperta di cristalli col maxi spacco

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

A Parigi si sta tenendo la Fashion Week dedicata all’Haute Couture e fino al prossimo 30 gennaio saranno diverse le Maison di fama internazionale che presenteranno le loro collezioni d’Alta Moda per la Primavera/Estate 2025. Ieri a “dare il via alle danze” sono state Schiaparelli e Dior, i cui front-row sono stati invasi da star del calibro di Carla Bruni, Beatrice Borromeo e Deva Cassel. In serata, invece, è andato in scena lo show di Alexandre Vauthier e tra gli ospiti speciali c’era anche un volto particolarmente noto agli spettatori italiani: Diletta Leotta. La conduttrice è volata nella capitale francese per l’esclusivo evento fashion e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco cosa ha indossato.

Chi ha vestito Diletta Leotta alle sfilate di Parigi

L’avevamo lasciata allo stadio Maradona di Napoli con dei maxi cuissardes leopardati, ora ritroviamo Diletta Leotta in una versione chic e scintillante alle sfilate d’Alta Moda di Parigi.

Diletta Leotta alle sfilate di Parigi

Accompagnata dal fidato stylist Nicolò Grossi, ha scelto un candido abito della Maison, per la precisione un modello con maniche lunghe, spalline imbottite, drappeggio sul fianco e un maxi spacco laterale che ha lasciato la gamba nuda in vista. La sua particolarità? Il tessuto bianco e ricoperto di micro cristalli silver che rendono brillante ogni movimento. Il vestito non è stato realizzato appositamente per Diletta, anzi, è in vendita su diversi e-commerce di moda di lusso al prezzo di 1.633 euro.

Abito Alexandre Vauthier

La pelliccia fluffy di Dilette Leotta

A completare il look da sfilata di Diletta Leotta non sono mancati degli ulteriori accessori glamour. La conduttrice ha infatti abbinato l’abito scintillante a un paio di mules con tacco a spillo e fascia in pvc trasparente, mentre per proteggersi dal freddo parigino ha usato una pelliccia crop total white (che ha però portato solo poggiata sulle spalle).

Diletta Leotta in Alexandre Vauthier

Capelli sciolti e ondulati, make-up luminoso e dai toni naturali e anello di diamanti regalatole da Loris Karius in vista: Diletta Leotta sembra avere tutte le carte in regola per essere una diva internazionale. L’esperienza alle sfilate di Parigi continuerà anche nei prossimi giorni o la conduttrice tornerà in Italia per seguire il campionato di Serie A con Dazn?