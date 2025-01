video suggerito

Diletta Leotta a bordo campo per il big match: maxi stivali animalier per Napoli-Juventus Trench in pelle e maxi stivali animalier per Diletta Leotta, volata allo Stadio Maradona per il big match di serie A Napoli-Juventus.

A cura di Giusy Dente

Diletta Leotta

Trasferta napoletana per Diletta Leotta, volata allo Stadio Maradona del capoluogo partenopeo per il big match di serie A Napoli-Juventus, terminato con un 2-1. Il campo di calcio è per lei una seconda casa e i tifosi sono abituati alla sua presenza a bordo campo, in quanto volto di DAZN. Anche quando commenta le partite non rinuncia mai ai suoi look trendy, pronta anche a sfidare il freddo più pungente delle giornate invernali.

Il look di Diletta Leotta per Napoli-Juventus

Archiviata l'esperienza televisiva con La Talpa, ora Diletta Leotta sta riprendendo in mano un progetto che le sta molto a cuore: Mamma Dilettante, il suo podcast dedicato al tema della genitorialità in cui ospita un personaggio diverso per ogni puntata, per raccontarne la storia, l'esperienza. L'edizione numero 4 è sbarcata da poco sulle piattaforme.

Diletta Leotta

Parallelamente, porta avanti gli impegni radiofonici e ovviamente quelli con DAZN, che la vedono sempre a bordo campo per le partite più importanti del campionato. Per Napoli-Juventus si è riparata dal freddo con un capo spalla trendy e alla monda: è un trench in pelle corto, con cintura in vita.

Diletta Leotta

Ma come fa ultimamente, anche stavolta ha puntato tutto su un accessorio: è un'appassionata di scarpe, dalle décolleté col tacco vertiginoso classiche ed eleganti ai modelli di boots più originali e stravaganti. L'abbiamo vista con gli stivali-calza altissimi (per il match tra Inter e Juventus a San Siro, lo scorso ottobre) e con gli stivali dal gambale largo firmati Balenciaga da vera fashion addicted.

Stivali Saint Laurent

Per la partita tra Juventus e Napoli ha scelto un modello animalier, nell'intramontabile fantasia maculata, capace di svoltare subito il look rendendo anche quello più "semplice" immediatamente rock e deciso. Sono cuissardes alti fino alla coscia, col tacco: sembrerebbe un vecchio modello Saint Laurent, in una stampa che non passa mai di moda e che le Maison non si stancano mai di proporre, nelle loro collezioni. In questo caso, gli stivali hanno reso più accattivante il look, portando anche una nota di colore nel total black.