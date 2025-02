video suggerito

Diletta Leotta combatte il freddo con cappotto e body di lana ma non rinuncia alla mini metallizzata Come combattere il freddo con stile? Con il look da stadio di Diletta Leotta: ecco tutti i dettagli del completo con maxi cappotto e gonna scintillante.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è tornata a lavoro dopo la recente trasferta a Parigi (dove ha partecipato alla Fashion Week dedicata all'Haute Couture in una versione scintillante). Ieri ha seguito il derby Milan-Inter per Dazn, commentando "a caldo" la partita direttamente da bordo campo. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? Nonostante il freddo pungente del capoluogo lombardo, è riuscita lo stesso a far trionfare la sensualità e il glamour: ecco tutti i dettagli del look con cappotto, body trasparente e micro gonna metallizzata.

Chi ha firmato il look anti-freddo di Diletta Leotta

Volete combattere il freddo con stile e sensualità? Potete prendere ispirazione da Diletta Leotta, che per seguire le partite di calcio della Serie A direttamente da bordo campo riesce sempre a mixare alla perfezione glamour, tepore e comodità.

Diletta Leotta in GCDS

In occasione del derby milanese, ad esempio, ha proposto un look perfetto per rendere le gelide serate invernali super fashion. Seguita dal fidato stylist Nicolò Grossi, ha puntato tutto sull'originali del brand GCDS con un look dark scintillante e trasparente. Ha abbinato un body di lana a collo alto e a effetto vedo non vedo a una micro gonna in filato metallizzato, un modello con cintura elastica e slip interno, il suo prezzo? Sul sito ufficiale del marchio viene venduta a 690 euro.

Il look GCDS

Il maxi cappotto è il must dell'inverno 2025

Per completare il tutto Diletta ha scelto un paio di collant velati e degli stivali di vernice col tacco a spillo, anche se a fare la differenza è stato il cappotto color sabbia. Lungo fino alle caviglie, dalla silhouette oversize e monopetto, si è rivelato l'accessorio perfetto per proteggersi dal freddo. Non è mancato il tocco prezioso: orecchini e anelli sono tutti firmati Tiffany&Co. Per quanto riguarda l'acconciatura, infine, Diletta ha optato per una coda di cavallo alta e ondulata ma con un ciuffo lasciato libero sul lato del viso. In quante prenderanno ispirazione da lei per combattere le gelide temperature di questo periodo dell'anno?