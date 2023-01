Stivali o collant a rete? Cecilia Rodriguez indossa le scarpe a calza da quasi 2000 euro Cuissardes alti fino alla coscia o collant a rete? Le originali calzature di Cecilia Rodriguez sono un paio di scarpe a calza impreziosite da micro cristalli.

A cura di Giusy Dente

Per i fratelli Rodriguez, la moda è questione di famiglia: Belén, Cecilia e Jeremias sono uniti dalla stessa passione per il mondo del fashion. Non a caso, insieme hanno anche dato vita al brand Hinnominate. Ma tra i tre, quella che più di tutti nutre un forte amore per il settore è proprio Cecilia Rodriguez. La 32enne non ama particolarmente la tv e sogna di poter lanciare una linea di abbigliamento tutta sua, che rispecchi in pieno il suo stile hippie chic. La fidanzata di Ignazio Moser è sempre al passo con le tendenze e non rinuncia agli accessori di lusso. In particolare, ha una collezione di scarpe griffate di grande valore.

Sembrano calze a rete ma sono cuissardes

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una coppia amatissima. Presto convoleranno a nozze: l'influencer ha ricevuto la proposta di matrimonio, con immancabile anello, durante una vacanza in Trentino. I due amano portare fan e follower con loro, nella vita di tutti i giorni, tra appuntamenti di lavoro, vacanze, momenti casalinghi. Si sono concessi una romantica cenetta in un noto locale milanese e per l'occasione la 32enne ha scelto un look total black. A catturare l'attenzione è stato un dettaglio in particolare: le originali calzature-collant (in passato sfoggiate anche da Elodie).

Chi ha firmato le originali calzature di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez per la romantica cenetta di coppia ha indossato un paio di shorts neri a vita alta, abbinati a un semplice e caldo maglioncino. Ha completato il look con un cappottino e una pochette dello stesso colore. Molti follower, nei commenti, hanno apprezzato le calze a rete impreziosite da micro cristalli, perfette per mettere in risalto le gambe.

Leggi anche Belén Rodriguez in vacanza con gli accessori di lusso: le borse griffate costano 2000 euro

in foto: stivali–calza Le Silla

Ma la verità è che non si tratta di collant, bensì di cuissardes. L'influencer, infatti, ha aggiunto al look un paio di cuissardes alti fin sopra al ginocchio, fino alla coscia. Sono il modello Gilda di Le Silla, brand di lusso amatissimo dalle celebrities. Questo è uno dei modelli più originali: la calza nera stretch si unisce allo stivale, lasciano intravedere gambe e piedi tra i giochi di luce dei dettagli scintillanti posti tra le maglie.

Immancabile il tacco alto a stiletto da ben 12 cm e la classica silhouette a punta, marchio di fabbrica del brand. Le scarpe a calza, glamour e originali, costano 1820 euro sul sito ufficiale della Maison.