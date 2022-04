Cecilia Rodriguez mostra una parte della collezione di scarpe: valgono oltre 2mila euro Cecilia Rodriguez non ha mai nascosto la sua passione per la moda ma solo di recente ha mostrato una piccola parte dell’enorme collezione di scarpe che riempie il suo armadio. Ne ha di tutti i tipi, da quelle griffate a quelle low-cost: ecco quanto valgono in totale.

A cura di Valeria Paglionico

Cecilia Rodriguez è ormai una vera e propria icona di stile e non sorprende che sui social mostri regolarmente i look scelti per gli impegni familiari e professionali. La sorella di Belén non ha mai nascosto la sua passione per la moda ma solo di recente ha aperto una piccola parte della scarpiera. Complice il fatto che si sta trasferendo in una nuova casa col fidanzato Ignazio Moser, ha messo in ordine la sua enorme collezione di calzature, rivelando ai followers alcuni dei modelli che più ama. Tra zeppe trendy, décolleté gioiello e pumps griffate, ha fatto sognare i fashion addicted più incalliti.

Le scarpe griffate di Cecilia Rodriguez

È inutile negarlo, le scarpe di Cecilia che hanno attirato maggiormente l'attenzione dei fan sono quelle griffate e preziose. Nella mensola più bassa della scarpiera ne ha due modelli che valgono una fortuna.

Le Luz di The Attico

Le prime sono quelle di raso fucsia col tacco largo e lucido e un micro cinturino intorno alla caviglia, sono firmate The Attico (modello Luz) e costano 690 euro, mentre le seconde sono gli iconici décolleté col fiocco gioiello di Mach & Mach. L'argentina ne possiede un paio color cipria tempestato di cristalli sia sulla decorazione sulla punta che sul cinturino, il prezzo? Sui siti di moda di lusso vengono vendute a 1.036 euro.

Le pumps Mach & Mach

Cecilia Rodriguez mostra le sling-back low-cost

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non tutte le scarpe della Rodriguez sono iper griffate. Ha calzature "per tutte le tasche", dai décolleté di vernice lilla di Poesie veneziane (prezzo 170 euro) alle maxi zeppe in raso celeste di Roberto Festa (prezzo 259 euro). La vera "chicca" per le amanti del low-cost, però, sono le sling-back viola col tacco medio.

Le sling–back di Zara

Si tratta di un modello di Zara, attualmente ancora in vendita sul sito ufficiale del colosso spagnolo a 39,95 euro. Insomma, Cecilia ha una collezione di scarpe glamour ma allo stesso tempo molto variegata, a prova del fatto che non sempre serve spendere migliaia di euro per essere sempre fashion e cool.